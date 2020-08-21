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21.08.2020 04:22
Рубрика: В мире

Трамп решил заехать за пиццей во время поездки в Пенсильванию

Фото: AFP/Brendan Smialowski Фото: AFP/Brendan Smialowski
Фото: AFP/Brendan Smialowski

Президент США Дональд Трамп в четверг во время поездки в штат Пенсильвания решил сделать внеплановую остановку в одной из местных пиццерий. Об этом сообщили журналисты пресс-пула Белого дома, сопровождавшие американского лидера.

Фото: iStock
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Отмечается, что пиццерия была выбрана не случайно. По словам Трампа, он захотел заехать именно сюда, "потому что они делают отличную пиццу", цитирует ТАСС.

Трамп покинул свой автомобиль под аплодисменты окружающих. "Президент поприветствовал сотрудников заведения и вышел с пиццей", - говорится в сообщении. Хозяину Белого дома пицца понравилась.

В мире США Дональд Трамп

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