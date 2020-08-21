Трамп решил заехать за пиццей во время поездки в Пенсильванию

Президент США Дональд Трамп в четверг во время поездки в штат Пенсильвания решил сделать внеплановую остановку в одной из местных пиццерий. Об этом сообщили журналисты пресс-пула Белого дома, сопровождавшие американского лидера.

Отмечается, что пиццерия была выбрана не случайно. По словам Трампа, он захотел заехать именно сюда, "потому что они делают отличную пиццу", цитирует ТАСС.

Трамп покинул свой автомобиль под аплодисменты окружающих. "Президент поприветствовал сотрудников заведения и вышел с пиццей", - говорится в сообщении. Хозяину Белого дома пицца понравилась.