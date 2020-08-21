Трамп оценил свои отношения с Ким Чен Ыном как хорошие

Глава Белого дома Дональд Трамп высоко оценил свои отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и заявил, что это помогло избежать конфликта между двумя странами.

"У меня хорошие отношения с ним​​​, - передает РИА Новости фрагменты выступления президента США перед избирателями в Пенсильвании. - Они (демократы - ред.) говорят, что это ужасно. Ничего ужасного в этом нет".

Будь на месте Трампа кандидат от Демократической партии США - конфликта с КНДР избежать бы не удалось, уверен глава Белого дома. "Была бы война", считает он.

"Мы бы потеряли 25-30 миллионов - они этого вам не расскажут, - убежден Дональд Трамп. - В Сеуле живет 30 миллионов, и он рядом с линией огня артиллерии".