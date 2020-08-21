Ученые разгадали 500-летнюю загадку о сердце от Леонардо да Винчи

Новости

В Австралии нашли два золотых самородка на 250 тысяч долларов 09:36
Еще 1160 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:24
В Югре женщина на иномарке сбила трех девочек 09:10
В Санкт-Петербурге лжеэлектрики обокрали блокадницу 09:09
Гурьянов первым из россиян в НХЛ забросил 4 шайбы в одном матче плей-офф 09:07
В ФРГ назвали верхом наглости угрозы США в адрес "Северного потока-2" 08:51
Наталья Сергунина: В Москве стартовало голосование за лучшие авторские маршруты по городу 08:40
СМИ: Перелеты по России подешевели вдвое 07:55
В "красной зоне" по COVID-19 остались 12 регионов России 07:35
ООН: Население России увеличилось в 2020 году на два миллиона человек 07:12
Трамп: Байден ничего не сделал за 47 лет пребывания во власти 07:03
В Австралии полиция расследует новый случай обнаружения игл в клубнике 06:40
"Вашингтон" Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли 06:36
Оползень сошел на деревню в китайской провинции Сычуань 06:23
Трамп заявил о желании воспользоваться американской вакциной от COVID-19 05:59
ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в ответ на ракетный обстрел 05:33
Эксперт: Страны Европы не скоро снимут все ограничения на въезд 04:58
Япония ослабит ограничения на въезд для постоянно проживающих иностранцев 04:52
Трамп решил заехать за пиццей во время поездки в Пенсильванию 04:22
American Airlines из-за коронавируса отменила рейсы в 15 городов США 04:10
Летчики ТОФ спасли от "ракетно-бомбового удара" аэродром Елизово 04:08
США выступили против заседания СБ ООН по вопросу о санкциях против Ирана 03:58
Более 10 человек пострадали при утечке аммиака в Индии 03:33
США направят замороженные активы правительства Венесуэлы на выплаты медикам 03:29
Россия отправит в Мексику две тысячи доз вакцины от коронавируса 02:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
21.08.2020 08:22
Рубрика: Общество

Ученые разгадали 500-летнюю загадку о сердце от Леонардо да Винчи

Текст: Алексей Иванов

Ученые смогли определить, какую функцию в организме взрослого человека выполняет сеть мышечных волокон (трабекул), выстилающих внутреннюю поверхность сердца. Примечательно, что впервые этим вопросом около 500 лет назад задался еще Леонардо да Винчи. Он был первым, кто нарисовал трабекулы и их фрактальные узоры в виде снежинок.

О сделанном открытии сообщается на сайте Европейского института биоинформатики (EMBL-EBI). В исследовании также принимали участие ученые из США, Великобритании, Германии и Италии.

Фото: iStock
Назван простой продукт, богатый необходимыми сердцу флавоноидами

Трабекулы в сердце образуются на раннем этапе развития зародыша. Считается, что они помогают насыщать кислородом формирующийся орган, но их функция у взрослых остается нерешенной загадкой с 16 века. Чтобы ее разгадать, международная группа исследователей использовала искусственный интеллект для анализа 25 тысяч снимков сердца с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ), а также связанных с ними морфологическими и генетическими данными.

Леонардо да Винчи в свое время предположил, что трабекулы согревают кровь, текущую через сердце. Полученные теперь данные свидетельствуют, что шероховатая поверхность желудочков позволяет крови течь более эффективно во время каждого удара сердца, точно так же, как ямочки на мяче для гольфа уменьшают сопротивление воздуха во время полета.

Ученые также проанализировали генетические данные 50 тысяч пациентов и обнаружили, что различные фрактальные структуры в этих мышечных волокнах (то есть их форма) влияют на риск развития сердечной недостаточности. Дальнейшие исследования трабекул помогут лучше понять, как развиваются распространенные сердечные заболевания, и изучить новые подходы к лечению. Более подробно с результатами исследования можно ознакомиться в статье, опубликованной в журнале Nature.

Наука Общество Наука Общество Здоровье

Главное сегодня

В "красной зоне" по COVID-19 остались 12 регионов России
В ФРГ назвали верхом наглости угрозы США в адрес "Северного потока-2"
Россия отправит в Мексику две тысячи доз вакцины от коронавируса
ООН: Население России увеличилось в 2020 году на два миллиона человек
Росавиация: Летать за рубеж теперь можно еще из трех российских городов
Как в разных регионах страны начнется учебный год
Массовая вакцинация от COVID-19 начнется через месяц