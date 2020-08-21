Ученые выяснили причину повторного заражения COVID-19

Специалисты Массачусетской больницы выяснили, что у пациентов, умерших с коронавирусной инфекцией, отсутствуют герминативные центры, являющиеся частью стойкого иммунного ответа. Результаты исследования публикует журнал Cell.

Герминативный центр - это зона лимфатического узла, в котором развиваются В-лимфоциты, функциональный тип лимфоцитов, отвечающих за обеспечение гуморального иммунитета (где защитные функции выполняют молекулы в плазме крови, а не клетки иммунной системы). Они позволяют атаковать инфекцию в случае повторного заражения.

Специалисты изучили селезенку и лимфоузлы скончавшихся пациентов. Оказалось, что в случае с тяжелым течением коронавируса не формируются вспомогательные Т-клетки, которые участвуют в образовании герминативных центров. Это связано с повышенным уровнем цитокинов - сигнальных молекул - там, где обычно формируются эти центры. По этой причины выработавшиеся антитела защищают людей в течение короткого отрезка времени, после чего человек может заразиться COVID-19 повторно.