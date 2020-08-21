Украина получила от США 18,3 млн долларов на борьбу с пандемией

Соединенные Штаты c начала года на безвозмездной основе выделили Украине 18,3 млн долларов в виде медицинской и гуманитарной помощи, передает ТАСС со ссылкой на Госдепартамент.

Сообщает, что эти средства позволили повысить эффективность мер, принятых для борьбы с пандемией, а также смягчить социально-экономические последствия "в том числе для затронутых конфликтом жителей на востоке Украины".

Финансовая помощь была предоставлена по линии Госдепа, а также через Агентство США по международному развитию (USAID).