В Австралии нашли два золотых самородка на 250 тысяч долларов

Два золотых самородка весом в три с половиной килограмма и стоимостью около 250 тысяч долларов были обнаружены двумя старателями на юге Австралии.

Брент Шеннон и Итан Уэст нашли самородки, удивительно похожие друг на друга, недалеко от золотодобывающего города Тарнагулла в штате Виктория. Их удачная находка была показана в телешоу Aussie Gold Hunters, которое вышло в эфир в четверг. Шоу, которое также транслируется в Великобритании, рассказывает о командах золотоискателей, которые копают прииски в отдаленных частях Австралии. Канал Discovery Channel сообщил, что коллекционеры могут платить за самородки на 30 процентов больше, чем их предполагаемая стоимость. По словам Уэста, за четыре года добычи золота он собрал, "вероятно, не менее тысячи маленьких самородков". Добыча больших камней происходит крайне редко и вызывает волну ажиотажа у копателей. В 2019 году австралиец с помощью металлоискателя обнаружил золотой самородок весом 1,4 килограмма на сумму в 69 тысяч долларов.

Добыча золота в Австралии началась в 1850-х годах и остается важной отраслью в стране. Сам город Тарнагулла был основан во время золотой лихорадки в Виктории и стал очень богатым за тот период времени, когда увлеченные прииском старатели со всего мира переехали туда, чтобы заработать состояние.