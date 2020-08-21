В центре вспышки коронавируса в Корее вновь оказалась церковь-секта

Южная Корея отчаянно борется с ситуацией, которая очень сильно напоминает то, что произошло полгода назад: в стране идет вспышка коронавируса, в центре которой находится одиозная церковь-секта. Власти всеми силами пытаются ограничить распространение инфекции, тогда как прихожане и руководство церкви под подчас дикими предлогами уклоняются от тестов, препятствуя борьбе с COVID-19. Тем временем количество заболевших продолжает заметно увеличиваться, что вынуждает вводить экстренные меры. Правда на этот раз все гораздо опаснее, чем было в феврале-марте - эпицентр вспышки находится в густонаселенном столичном регионе, а потому под угрозой вся страна.

Представители министерства здравоохранения Республики Корея сегодня заявили об очередном не наблюдавшемся почти полгода антирекорде по количеству зараженных за сутки. По состоянию на полночь 21 августа в стране зафиксировано 324 новых зараженных COVID-19.

Статистика предыдущих дней не оставляет сомнений в том, что в Корее пошла полноценная повторная волна коронавируса. Возможно, что по меркам некоторых стран цифры и не такие значительные, но для Южной Кореи это повтор того, с чем они столкнулись в конце февраля-начале марта этого года. За последние девять дней численность новых больных за сутки подскочила от 20-40 до более 300 человек.

Новый очаг теперь находится в столичном регионе - Сеуле, расположенном рядом мегаполисе Инчхон и окружающей столицу провинции Кёнги. На эти регионы приходится более 80 процентов новых заболевших за последние дни.

Есть и дополнительные тревожные факторы. Столица и ее пригороды потенциально куда более взрывоопасны в эпидемиологическом плане по сравнению с Тэгу, который был эпицентром COVID-19 полгода назад. Если в Тэгу проживает два с половиной миллиона человек и его все же можно изолировать, то в столичном регионе - более 25 миллионов или половина населения всей страны. Если полноценная эпидемия вспыхнет в Сеуле, который является безусловным главным центром Кореи в плане экономики, политики и финансов, то это приведет к параличу всей страны.

Сложно отказаться от проведения параллелей, но и теперь в центре всего этого, как это было полгода назад, находится одиозная церковь, поведение руководства и прихожан которой существенно ухудшает ситуацию. Если раньше это была секта "Синчхончжи", то теперь речь идет о церкви "Саран Чеиль", которой руководит пастор Чон Гван Хун, придерживающийся ультраконсервативных взглядов и постоянно критиковавший политику и курс нынешнего правительства страны.

Не стоит обобщать и винить все религиозные организации. В Корее большое количество церквей, разные религии и руководители подавляющего большинства из них с пониманием отнеслись к разного рода ограничениям, но, как и было с "Синчхончжи", достаточно одного фанатично настроенного пастора и безусловно верящих ему прихожан, чтобы создать проблемы для всей страны.

Когда начали выявляться заболевшие в церкви "Чеиль Саран", то руководство церкви и лично пастор Чон все равно решили провести в центре Сеула многочисленные акции протеста с критикой политики правительства РК. Несмотря на прямой запрет властей Сеула церковь все равно пошла на проведение демонстраций, призвав примкнуть к ним оппозиционно настроенных людей. В итоге со всей страны прибыли 79 автобусов, не считая сеульских прихожан церкви.

Сам пастор Чон Гван Хун игнорировал предписание оставаться на карантине. То же самое сделало и его окружение. Потом некоторые из них в своих блогах и видеоканалах подробно рассказывали, как они игнорировали все запреты, посещая разные общественные места - торговые центры, бани, рестораны и прочее. Данные активисты быстро превратились в псевдоспециалистов по коронавирусу, приводя подчас совершенно нелепые факты, выдавая их за научное обоснование.

В итоге произошло то, что должно было произойти. В самой церкви и тех, кто контактировал с ними выявлено за последние дни уже 739 больных. Пастор Чон Гван Хун и его сподвижники тоже заболели COVID-19. Десятки больных среди тех, кто участвовал в демонстрациях протеста в центре Сеула 15 августа.

Но прихожане стали активно сопротивляться работе медиков и прочих специалистов. В мессенджерах прихожан есть подробные инструкции, как надо избегать и отказываться от прохождения тестов на COVID-19, как выявлять слежку за собой, как избегать контроля со стороны властей, которые пытаются локализовать вспышку, проверяя всех контактировавших с теми, кто из групп риска.

Неоднократно происходили случаи рукоприкладства со стороны прихожан церкви в отношении медиков. Одна супружеская пара из числа прихожан "Чеиль Кёхве", когда врачи пришли к ним на работу, требуя сдать тесты, стала плеваться, а затем намеренно обняла медсестру, сказав: "Раз мы должны проверяться, то и ты теперь сдай тест!" У этой пары было в итоге выявлен COVID-19, первый тест медсестры оказался, к счастью, отрицательным.

Стали распространяться самые дикие и нелепые слухи, но в которые прихожане охотно верят. Утверждают, что тесты сдавать не надо, так как якобы у всех врачей установка говорить, что есть заражение и госпитализировать прихожан "Саран Чеиль". Пастор Чон Гван Хун, который ранее рассказывал истории про "распространение COVID-19 через вышки систем связи 5G", теперь стал намекать на какой-то северокорейский след и каждый день, несмотря на госпитализацию, выступает со скандальными заявлениями.

Чон, в частности, стал утверждать, что среди прихожан доля зараженных не выше среднего. Власти парировали это статистикой: на 3415 проверенных - 739 заражений или 21,6 процента заражений, тогда как средний показатель по стране при проверке - 2,27 процента.

Но фанатично верующие и преданные в первую очередь своему пастору люди все равно слушают и слышат лишь то, что хотят слышать. Проблема в том, что своими действиями и нежеланием проходить обследование они ставят под угрозу жизни окружающих и провоцируют эпидемию.

Власти в итоге заявили, что намерены принять самые жесткие меры. Сегодня с обращением выступил президент РК Мун Чжэ Ин, который дал указание мобилизовать все силы и средства на ликвидацию вспышки, приказав самым строгим образом обходиться с теми, кто саботирует усилия и уклоняется от необходимых процедур.

Страна же замерла в ожидании того, что будет дальше. Ближайшая неделя покажет, куда качнется маятник - в сторону полномасштабной эпидемии или все же удастся купировать эту вспышку. Нет сомнений, что Корея и корейцы, которые ранее уже показали всеми миру пример того, как надо бороться с COVID-19, в итоге справятся и с этой бедой, но вопрос в цене и масштабе усилий и жертв.

В Сеуле и ряде других регионов уже введены повышенные меры социального дистанцирования. Запрещено собираться на акции, если в них будет участвовать 10 и более человек. Иные мероприятия теперь ограничены по количеству участников в 50 человек. Впервые в истории крупнейшие пляжи страны несмотря на жару закрылись досрочно, чтобы не создавать скопление людей.

Корейцы негодуют и сокрушаются: ещё совсем недавно казалось, что вирус вот-вот будет побежден и можно будет жить уже совершенно нормальной жизнью, но некоторая небрежность всех, а также "упертость" отдельно взятой религиозной общины свели многие усилия на нет и снова приходится жить в режиме полуизоляции.