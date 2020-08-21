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21.08.2020 11:06
Рубрика: В мире

В Европе сообщили о всплеске коронавирусных инфекций

Текст: Максим Макарычев
Франция сообщила в четверг о резком росте числа случаев коронавируса - 4771. Это на тысячу больше, чем было зафиксировано днем ранее. Это первый случай, когда с мая в Пятой Республике ежедневно регистрируется более четырех тысяч случаев заражения. Между тем, в Испании, Германии и Италии за минувшие сутки также было зарегистрировано наибольшее количество случаев заболевания COVID-19 с конца апреля и мая, когда в этих странах наблюдался всплеск заражений. При этом, число подтвержденных случаев заболевания увеличивается ежедневно с середины августа, что заставляет экспертов выражать опасения о неизбежном наступлении второй волны пандемии.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Вирус бьет по молодым

Министерство здравоохранения Франции заявило, что страна увеличила свои возможности диагностики заболевания и провела 664 тысячи тестов за последнюю неделю, однако количество положительных случаев на наличие коронавируса неизбежно растет. За неделю с 11 по 17 августа процент положительных тестов составлял 3,3% на 100 человек, по сравнению с 2,1 процента неделей ранее и более чем вдвое превысил показатель в полтора процента, зарегистрированный в конце июля, сообщает ВВС.

Фото: AFP/Saidu BAH
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По данным французских специалистов, коронавирус сейчас в основном циркулирует в крупных городах среди молодежи, у которой при этом не наблюдается серьезных симптомов, и поэтому количество людей, получающих лечение в больницах, не сильно изменилось. По оценке экспертов, причиной роста заболеваний стало открытие мест массового скопления людей, таких, как пляжи, парки, зоны отдыха. Люди, посещающие их, пренебрегают ношением масок и не соблюдают социальное дистанцирование. Эксперты также выразили опасения, что можно ожидать нового всплеска инфекций, когда в воскресенье тысячи молодых людей могут выйти на Елисейские поля после финала Лиги чемпионов. Мэры еще трех французских городов - Сент-Этьена, Ниццы и Тулузы - сделали ношение маски обязательным в своих центральных районах. Ношение масок уже требуется в оживленных районах Парижа. Министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер тем временем исключил перенос нового учебного года, который начинается 1 сентября, хотя и признал, что "могут происходить местные исключения из правил". Учащиеся в возрасте 11 лет и старше должны будут носить маски в школе и соблюдать дистанцию не менее метра.

Бирмингем могут закрыть на карантин

В четверг в Британии, в которой зарегистрировано самое большое количество смертей от коронавируса в Европе, зафиксировано еще 1182 случая заболевания. Как отмечает The Guardian, угроза полной изоляции возникла во втором по величине британском городе Бирмингеме из-за резкого роста инфицированных - за последнюю неделю число новых случаев коронавируса выросло на 27%. По словам директора департамента общественного здравоохранения Бирмингема, в городе наблюдается рост до 30 случаев на 100 тысяч человек по сравнению с 22,4 случаев неделей ранее и 12-ю в начале месяца. Во время пандемии на несколько недель был блокирован для въезда и выезда без весомых на то причин британский Лестер, где в апреле произошла крупная вспышка заболевания на местной швейной фабрике, которая продолжала нелегальную работу во время изоляции.

В Испании "дела идут неважно"

В четверг Испания сообщила о 3 349 новых случаях заболевания. При этом координатор министерства здравоохранения по чрезвычайным ситуациям страны Фернандо Симон сказал, что ни у кого на Пиренеях не должно быть никаких сомнений в том, что "дела идут неважно", сообщает издание El País. "Эпидемия не вышла из-под контроля на национальном уровне, однако протекает крайне серьезно в определенных конкретных районах", - сказал чиновник, добавив, что если количество случаев заболевания COVID-19 в Испании продолжит расти, то будет "много госпитализаций, много людей в реанимации и много смертей".

Фото: EPA
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За последнюю неделю в стране от смертельного вируса скончался 131 человек, что более чем в десять раз превышает показатель, зафиксированный месяц назад. Средний возраст тех, у кого был диагностирован коронавирус, в настоящее время составляет 39 лет для мужчин и 37 лет для женщин, что намного ниже, чем в разгар пандемии, когда средний возраст инфицированных составлял более 60 лет.

Власти Германии сообщили о 1707 новых случаях заражения за минувшие сутки, в основном связанных с немцами, возвращающихся с отдыха из-за границы, а также с участниками вечеринок и семейных мероприятий. Институт Роберта-Коха сообщил, что самые высокие показатели инфицирования были среди тех, кто вернулся из Косово, Турции и Хорватии. В самом густонаселенном немецком штате Северный Рейн-Вестфалия более трети репатриантов с положительным результатом теста прибыли из Косово, а почти 20% - из Турции. Вместе с тем на немцев, вернувшихся из Испании и Греции, приходится всего 2,5% и 0,5% положительных случаев в этой земле. Лицам, возвращающимся из Косово, предлагают пройти тесты на центральном автовокзале Берлина. В настоящее время Германия определила два хорватских региона - Шибеник-Книн и Сплит-Далмацию - как районы с большим риском заражения вирусом и предостерегли своих граждан от поездок туда. Прибывшие в Германию из этих регионов будут проходить обязательные тесты на коронавирус.

Хорватию добавили в карантинный список

Британия и соседняя Словения также добавили Хорватию, в которой в четверг было зарегистрировано 255 новых случаев заражения, в свои карантинные списки. Словения заявляет, что зарегистрировала десятки случаев среди людей, возвращающихся с хорватских вечеринок. Со своей стороны, министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович настаивает на том, что "менее 1% туристов заразились в Хорватии", и сказал, что запрет на открытие ночных клубов после полуночи, вероятно, будет продлен.

Фото: Пресс-служба АФК "Система"/ РИА Новости
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Италия также сообщила о резком росте инфекций: в четверг в этой стране было зарегистрировано 845 новых случаев. Количество заболевший на Апеннинах, полагают специалисты, не такое большое, как в некоторых других европейских странах, но столь высокий уровень заражения не наблюдался в Италии с конца мая. "Мы не в таком плохом положении, как Франция и Испания, но текущая ситуация неудовлетворительная", - сказал профессор Массимо Галли, заведующий инфекционными заболеваниями миланской больницы Сакко.

Наибольшее количество случаев заражения в четверг было зарегистрировано в Венето (159 случаев), в Ломбардии (154) и в римской районе Лацио (115 случаев). "Ослабление ограничительных мер привело к чрезмерному чувству ложной безопасности", - заключил профессор Галли, которого цитирует газета La Repubblica. Он также указал на беспечность молодых людей, возвращающихся с летних каникул, приведя в пример девять человек с вирусом, вернувшихся из Хорватии. "Я не хочу выглядеть тем, кто обвиняет молодых людей, - сказал Галли, - однако каждый день мы получаем подобные сообщения".

Орбан ужесточает ограничительные меры

В Венгрии премьер-министр Виктор Орбан сообщил государственному радио, что он ужесточит правила пересечения границы с начала сентября, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Причиной этого решения послужило то, что в соседних странах резко увеличилось число новых случаев инфицирования. Венгерский премьер также заявил, что правительство разработает двухлетний план по стимулированию экономики к середине следующего месяца после более глубокого, чем ожидалось, падения объемов производства, сообщает Reuters.

Между тем

Общее число погибших от COVID-19 приблизилось к 800 тысячам. По данным Университета Джона Хопкинса, от коронавируса по состоянию на 8 утра пятницы погибло 793 698 человек и почти 22,7 миллиона заразились коронавирусом. Наибольшее количество смертей зарегистрировано в Соединенных Штатах - почти 175 тысяч умерших, далее следует Бразилия - 112 304 человека, после нее Мексика - 56 100 погибших. В Индии зафиксированы самые высокие темпы заболевания: за период пандемии зарегистрировано почти 3 миллиона случаев заражения после их увеличения за последние 24 часа на 68 тысяч.

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