В ФРГ назвали верхом наглости угрозы США в адрес "Северного потока-2"

Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт считает недавние нападки Вашингтона на "Северный поток-2" "верхом наглости", сообщает Sueddeutsche Zeitung.

"Угроза санкций со стороны трех сенаторов в адрес компаний, каким-либо образом связанных с "Северным потоком-2", а также отдельных сотрудников этих компаний - это наглость", - считает градоначальник.

Напомним, ранее несколько сенаторов США пригрозили ввести санкции против оператора немецкого порта Мукран, где хранятся трубы для завершения строительства газопровода. В ответ глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст призвал правительство Ангелы Меркель активнее защищать этот важный для ФРГ инфраструктурный проект.