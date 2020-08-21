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21.08.2020 14:08
Рубрика: Власть

В Кремле оценили возможность перевозки Навального на лечение за границу

Текст: Кира Латухина
Препятствий для транспортировки политика Алексея Навального на лечение за границу нет, кроме решения лечащего врача. Пока нет ясности, что с ним произошло, - перелет может угрожать его здоровью. В Кремле напомнили, что Навальному стало плохо после взлета.

В Кремле не получали обращения с просьбой оказать содействие в переводе политика на лечение в Европу. "По крайней мере, мне неизвестно, что обращение приходило", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Были только сообщения в соцсетях, сказал он.

В Кремле пожелали Навальному скорейшего выздоровления

"Здесь, наверное, не нужна какая-то лишняя бюрократия", - продолжил представитель Кремля и напомнил, что самолет из Германии уже прилетел. "Мы сегодня поинтересовались, как там обстоят дела: врачи пригласили прибывших из Германии врачей побывать в больнице, принять участие в консилиуме, получить всю информацию о методах лечения, анализах... Не знаю, поехали они или нет, но наши врачи с ними в полном контакте", - заверил он.

Что до перевозки по воздуху, то лечащий врач, который несет ответственность за состояние пациента, придерживается точки зрения, что до конца неизвестно, что стало причиной, сказал Песков. "Больному стало плохо в самолете после набора высоты. Пока нет ясности, транспортировка по воздуху невозможна, это может представлять угрозу для его здоровья", - пояснил он. "Речь идет о транспортировке, которая может представлять угрозу жизни пациента - вот заключение врача", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства. По его словам, медики делают все необходимое для установления причин плохого самочувствия пациента и его лечения.

На вопрос, что будет, если лечащий врач даст разрешение на транспортировку, пресс-секретарь президента ответил, что "это вопрос исключительно медицинского решения". "Наверное, существуют формальности, которые, безусловно, нужно выполнить, я их не знаю просто... Никто не видит в данном случае препятствий, кроме врачебного решения, кроме лечащего врача, который несет ответственность по закону за состояние больного", - пояснил он.

"По-прежнему проводят различные анализы, до сих пор анализы не выявили ничего, - отметил Песков. - Исключен какой-то набор веществ, которые могли бы стать причиной для отравления, но это не исчерпывающе... Это очень сложные анализы на токсикологию и требуется время для их выполнения: их не делают за сутки или двое". "Пока результата нет, надо просто чуть-чуть набраться терпения", - посоветовал представитель Кремля.

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