Новости

Защите Ефремова отказали в ходатайстве об отводе судьи по делу актера 14:11
В Кремле заявили о готовности содействовать урегулированию в Беларуси 14:08
На "Армии-2020" представят 700 единиц современного вооружения и техники 14:05
Депутату МГД Шереметьеву грозит до 10 лет по делу о мошенничестве 14:01
Аль Пачино и Де Ниро сыграют в фильме Скотта про убийство Гуччи 14:00
На трассе между Екатеринбургом и Курганом в ДТП погибли 4 человека 13:53
Каждый 11 предприниматель России работает в Москве 13:45
Кузнецова: Дети с пищевыми особенностями не питаются в детсадах в 32 регионах 13:41
Число ДТП с наземным транспортом в Москве снизилось на 23% 13:37
"Рособоронэкспорт" расширяет свое участие на форуме "Армия-2020" 13:31
Названа пятерка главных кинопродюсеров России 13:24
Конкурс на поступление в МГУ в этом году вырос на 20% 13:11
Новый клип BTS набрал сорок миллионов просмотров за пять часов 13:10
Грипп и COVID-19 будут циркулировать одновременно 13:07
Захваченный мятежниками в Мали министр освобожден 13:02
Барселона может лишить Хуана Карлоса I золотой медали города 12:41
Москвичи стали чаще покупать новые автомобили 12:33
Американские СМИ пожаловались на высокую комиссию со стороны Apple 12:25
Минкомсвязь заплатит школьникам до 125 тысяч рублей за успехи в IT 12:24
В столичный регион пришли первые заморозки 12:14
Глава минспорта Хабаровского края ушел в отставку 12:05
Аэропорт Новосибирска возобновил международные перелеты 11:56
Кандидатуру Михаила Птицына одобрили на пост председателя Мосгорсуда 11:31
Кузнецова сообщила о новой группе российских детей, которых вывезут из Сирии 11:28
Ученые выяснили причину повторного заражения COVID-19 11:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
21.08.2020 14:08
Рубрика: Власть

В Кремле заявили о готовности содействовать урегулированию в Беларуси

Текст: Кира Латухина

Москва готова содействовать урегулированию ситуации в Беларуси, если этого захочет руководство республики, заявили в Кремле.

Путин заявил о контрпродуктивности давления на руководство Беларуси

На вопрос журналистов, готова ли Россия стать посредником в диалоге между белорусскими властями и оппозицией, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "Если руководство Беларуси этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все, чтобы помочь урегулировать ситуацию в Беларуси".

"Но мы никак и никоим образом не хотим вмешиваться и давать какие-то оценки причинам, по которым возбуждаются те или иные уголовные дела в Беларуси. Это абсолютно суверенное дело Беларуси", - заключил Песков.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Беларусь Президент Администрация Президента Отношения России и Беларуси Обстановка в Беларуси после выборов президента

Главное сегодня

Суд отказал Ефремову в направлении в центр психиатрии
В "красной зоне" по COVID-19 остались 12 регионов России
В Германии назвали верхом наглости угрозы США в адрес "Северного потока-2"
Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов
Россия отправит в Мексику две тысячи доз вакцины от коронавируса
Подсчитан прожиточный минимум за второй квартал 2020 года
Проверить себя по спискам невыездных можно через портал госуслуг