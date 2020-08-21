В Кремле заявили о готовности содействовать урегулированию в Беларуси

Москва готова содействовать урегулированию ситуации в Беларуси, если этого захочет руководство республики, заявили в Кремле.

На вопрос журналистов, готова ли Россия стать посредником в диалоге между белорусскими властями и оппозицией, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "Если руководство Беларуси этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все, чтобы помочь урегулировать ситуацию в Беларуси".

"Но мы никак и никоим образом не хотим вмешиваться и давать какие-то оценки причинам, по которым возбуждаются те или иные уголовные дела в Беларуси. Это абсолютно суверенное дело Беларуси", - заключил Песков.