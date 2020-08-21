В рамках нацпроекта "Наука" приборную базу обновят 300 организаций

Гранты на обновление приборной базы в 2020 году получит 301 научная и образовательная организация. Конкурс прошел в рамках федерального проекта "Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований разработок в Российской Федерации" национального проекта "Наука".

На это из бюджета выделено почти 4,2 млрд руб. Максимальный грант получит Курчатовский институт - почти 400 млн, около 130 млн - МГУ, 121 млн - СПбГУ. Минимально возможная сумма, которую можно было получить, составляет 1 млн руб., ее обладателями стали 78 организаций, в основном гуманитарного профиля. Кроме того, 102 организации получат более 10 млн руб., в том числе 15 - более 50 млн.

Для достижения результата по гранту к концу 2020 года необходимо, чтобы процент обновления приборной базы был не менее 4%, уровень загрузки оборудования - не менее 80%, доля внешних пользователей - не менее 20%, а доля исследований под руководством молодых ученых - не менее 15%. Все 21 участник комиссии, принявших участие в голосовании при распределении грантов, единогласно поддержали окончательный список.

Напомним, что в нацпроекте "Наука" поставлена цель по обновлению приборной базы ведущих организаций на 50% к 2024 году.