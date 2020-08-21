В Стамбуле еще одну византийскую церковь превратят в мечеть

Еще одна византийская церковь в Стамбуле может разделить судьбу собора Святой Софии, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распорядился превратить в мечеть храм Христа Спасителя в Полях, также известную как монастырь Хора. В настоящее время в этом здании, насчитывающим тысячелетнюю историю, располагается музей.
Как ожидается, процесс преобразования займет не больше месяца. До конца сентября здесь должны начаться намазы. Христианские фрески будут закрыты специальными экранами, на полу появятся молельные ковры.