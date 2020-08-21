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21.08.2020 14:32
Рубрика: В мире

В Стамбуле еще одну византийскую церковь превратят в мечеть

Текст: Владимир Шилов

Еще одна византийская церковь в Стамбуле может разделить судьбу собора Святой Софии, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Фото: BULENT KILIC / AFP
В скальном монастыре Сумела в Турции прошла первая за 10 лет литургия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распорядился превратить в мечеть храм Христа Спасителя в Полях, также известную как монастырь Хора. В настоящее время в этом здании, насчитывающим тысячелетнюю историю, располагается музей.

Как ожидается, процесс преобразования займет не больше месяца. До конца сентября здесь должны начаться намазы. Христианские фрески будут закрыты специальными экранами, на полу появятся молельные ковры.

В мире Ближний Восток Турция Святая София стала мечетью

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