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21.08.2020 14:43
Рубрика: В мире

Военные РФ и Сирии провели антитеррористические учения в порту Баниас

Текст: Юрий Гаврилов

Акватория восточного Средиземноморья близ сирийского порта Баниас стала местом выполнения различных учебно-боевых задач двумя дружественными флотами - местным и российским.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Подобные совместные антитеррористические учения уже не раз проводились в другом сирийском порту - Тартус, где находится база ВМФ России. Накопленный на этих тренировках опыт наши и сирийские военные использовали для уничтожения условных диверсантов в Баниасе.

Начальник пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ в Тартусе контр-адмирал Владимир Кондратов рассказал, что в нынешних учениях задействовали более 500 военнослужащих двух армий, а также 11 кораблей и боевых катеров, вертолеты, подразделения водолазов, связистов и специалистов дымопуска.

"В ходе учения действовали на воде и под водой, в воздухе и на суше. Учебные цели достигнуты. Это свидетельствует о том, что значительно выросло и укрепилось взаимодействие между подразделениями Вооруженных сил России и Сирийской Арабской Республики в нашем общем деле - борьбе с международным терроризмом", - отметил Кондратов.

Командующий военно-морскими силами и береговой обороной Сирии вице-адмирал Ясер аль-Хафи объяснил, по какому сценарию шла учебная операция по ликвидации напавших на порт Баниас. "Проводилось обнаружение диверсионных групп. Для их уничтожения применялись как надводные силы, так и подразделения водолазов. Эти учения входят в цикл подготовки обороны порта Баниас. Они проводятся периодически и показывают эффективность нашей совместной работы, повышают нашу готовность к выполнению боевых задач", - сказал он.

Как и Тартус, порт Баниас расположен в сирийской провинции Латакия на побережье Средиземного моря. Там находится крупный нефтеналивной терминал, что делает порт не просто стратегически важным объектом инфраструктуры Сирии, но и весьма привлекательным местом для совершения террористического акта. Чтобы его не допустить, и организуют подобные совместные учения.

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