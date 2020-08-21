Врач рассказал о простом способе улучшить работу мозга

Работа мозга зависит прежде всего от нормального кровоснабжения. Улучшить этот процесс можно, не прибегая к лекарствам, рассказал на радио Sputnik рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов.

Головных болей, ухудшения памяти, снижения скорости реакции и даже спутанности сознания можно избежать с помощью массажа, прежде всего, мочки уха, которое имеет непосредственную связь с мозгом.

- Массаж ушных раковин улучшает мозговое кровообращение, - подчеркнул врач.

В центре мочки уха есть точка, надавливая на которую можно улучшить зрение, а массаж головы, шеи и воротниковой зоны улучшит мозговое кровообращение. Этому способствует и массирование кистей рук и стоп, добавил он.

Кроме того, массаж кистей и пальцев снимает стресс, приводит в норму артериальное давление, способствует профилактике сосудистых заболеваний мозга, особенно если воздействовать на точки, находящиеся на подушечках пальцев кистей и стоп.

При этом, предупреждает специалист, надавливание должно быть мягким, без сильной боли.