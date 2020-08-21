ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в ответ на ракетный обстрел

Израильская авиация нанесла удар по военному объекту движения ХАМАС в секторе Газа. Это было сделано после запуска трех ракет в направлении еврейского государства, сообщила Армия обороны Израиля.

В заявлении отмечается, что в четверг вечером по Израилю из Газы была выпущена серия ракет. Все они были перехвачены. В ответ израильские ВВС атаковали военный комплекс ХАМАС, который использовался для производства ракетных боеприпасов, пишет ТАСС.

Ранее в четверг истребители и летательные аппараты Израиля уже наносили удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа после запуска воздушных шаров со взрывчаткой.