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Вышел трейлер этнохоррора от создателя "Пилы" "Моя смерть"

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    21.08.2020, 16:14
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Video4U2Enjoy Фото: youtube.com/ Video4U2Enjoy
Фото: youtube.com/ Video4U2Enjoy

Неплохо: на YouTube опубликован трейлер хоррора со зловещим этническим колоритом и рейтингом "R" "Моя смерть" (Death of Me).

Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер "Ограбления в Лондоне" с "Джиором Мормонтом"

Режиссер - Даррен Линн Боусман, снявший, в частности, ряд картин линейки "Пила" - начиная со второй и заканчивая (пока) перенесенной на 2021-й лентой "Пила: Спираль" - "черным" перезапуском франшизы.

В ролях - Мэгги Кью (Тори из "Дивергента"), Люк Хемсворт (Стаббс из "Мира Дикого Запада"), Александра Эссоу ("Доктор Сон").

По сюжету картины, как следует из представленного ролика, отдыхающая в Таиланде пара - Кристина и Нил - просыпается утром и понимает, что не помнит событий прошлой ночи. В то время как таинственное видео ясно дает понять, что Нил Кристину жестоко убил накануне. Но она же жива!.. В чем тут дело - предстоит разобраться. Хотя уже ясно, что без национальной черной магии не обошлось.

Мировая премьера - 2 октября. По России пока даты нет.

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