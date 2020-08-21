Постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 17 августа 2020 года № 146-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ"

В связи с распространением в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 февраля 2004 года № 5-ЗАО "О защите населения и территорий Ямало-Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 июня 2004 года № 18-ЗАО "О Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа" постановляю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ "О введении режима повышенной готовности".

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А.Артюхов





Утверждены постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 17 августа 2020 года № 146-ПГ

Изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ

1. Подпункты 5.3, 5.4 пункта 5 изложить в следующей редакции:

"5.3. выезды спортсменов на физкультурные и спортивные (в том числе тренировочные) мероприятия по территории Ямало-Ненецкого автономного округа и за его пределы (за исключением случаев выездов спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации, спортсменов спортивных сборных команд Ямало-Ненецкого автономного округа, кандидатов в указанные сборные команды и спортсменов, проходящих спортивную подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) и этапах совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства на физкультурные и спортивные (в том числе тренировочные) мероприятия на основании вызовов Министерства спорта Российской Федерации (в том числе федеральных государственных учреждений спортивной направленности, общероссийских спортивных федераций по видам спорта), положений о проведении физкультурных и спортивных мероприятий или в рамках реализации программ спортивной подготовки по видам спорта), до 31 августа 2020 года (включительно);

5.4. выезды творческих коллективов, обучающихся детских школ искусств, спортивных школ (за исключением случаев выездов спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации, спортсменов спортивных сборных команд Ямало-Ненецкого автономного округа, кандидатов в указанные сборные команды и спортсменов, проходящих спортивную подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) и этапах совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства на физкультурные и спортивные (в том числе тренировочные) мероприятия на основании вызовов Министерства спорта Российской Федерации (в том числе федеральных государственных учреждений спортивной направленности, общероссийских спортивных федераций по видам спорта), положений о проведении физкультурных и спортивных мероприятий или в рамках реализации программ спортивной подготовки по видам спорта), по территории Ямало-Ненецкого автономного округа и за его пределы до 31 августа 2020 года (включительно).".

2. Подпункт 13.3 пункта 13 признать утратившим силу.

3. В абзаце втором пункта 15 слова ", а также ограничить пребывание и облуживание несовершеннолетних лиц в закрытых спортивных сооружениях" исключить.

4. В приложении № 5 к указанному постановлению:

4.1. пункт 22 изложить в следующей редакции:

"22. Оказание услуг для индивидуальных занятий населения физической культурой и спортом, включая услуги фитнес-центров, организация и осуществление спортивной подготовки при использовании спортивного сооружения с учетом загрузки в объеме не более 50% от его единовременной пропускной способности.";

4.2. абзац второй пункта 23 признать утратившим силу.







