Постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 17 августа 2020 года № 146-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ"

Новости

Эрдоган: В Черном море обнаружено крупное месторождение газа 15:51
Вышел русский трейлер "Ограбления в Лондоне" с "Джиором Мормонтом" 15:49
Шихан Куштау в Башкирии получит статус охраняемой территории 15:36
Сериал "Убийства на Сандхамне" продлен на восьмой сезон 15:30
В Токио откроется парк по Гарри Поттеру, в Лондоне - шоу о Докторе Кто 15:00
В Москве закончилось расследование дела о полицейских-взяточниках 14:59
Отец Джордана Ларссона стал тренером "Барселоны" 14:47
Лавров и Макей выступили против вмешательства извне в дела Беларуси 14:47
Военные РФ и Сирии провели антитеррористические учения в порту Баниас 14:43
В Стамбуле еще одну византийскую церковь превратят в мечеть 14:32
Убийцы журналиста из Красноярского края отправлены в камеру 14:31
В Воронеже снизят цену на проезд в транспорте 14:28
Вышли трейлеры комедии Гоши Куценко про московские пробки "Парадоксы" 14:26
Защите Ефремова отказали в ходатайстве об отводе судьи по делу актера 14:11
В Кремле заявили о готовности содействовать урегулированию в Беларуси 14:08
В Кремле оценили возможность перевозки Навального на лечение за границу 14:08
На "Армии-2020" представят 700 единиц современного вооружения и техники 14:05
Депутату МГД Шереметьеву грозит до 10 лет по делу о мошенничестве 14:01
Аль Пачино и Де Ниро сыграют в фильме Скотта про убийство Гуччи 14:00
На трассе между Екатеринбургом и Курганом в ДТП погибли 4 человека 13:53
Каждый 11 предприниматель России работает в Москве 13:45
Кузнецова: Дети с пищевыми особенностями не питаются в детсадах в 32 регионах 13:41
Число ДТП с наземным транспортом в Москве снизилось на 23% 13:37
"Рособоронэкспорт" расширяет свое участие на форуме "Армия-2020" 13:31
Названа пятерка главных кинопродюсеров России 13:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
21 августа 2020 г.

Постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 17 августа 2020 года № 146-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ"

Дата подписания 17 августа 2020 г.
Опубликован 21 августа 2020 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ "О введении режима повышенной готовности"

В связи с распространением в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 февраля 2004 года № 5-ЗАО "О защите населения и территорий Ямало-Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 июня 2004 года № 18-ЗАО "О Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа" постановляю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ "О введении режима повышенной готовности".

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А.Артюхов


Утверждены постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 17 августа 2020 года № 146-ПГ

Изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ

1. Подпункты 5.3, 5.4 пункта 5 изложить в следующей редакции:

"5.3. выезды спортсменов на физкультурные и спортивные (в том числе тренировочные) мероприятия по территории Ямало-Ненецкого автономного округа и за его пределы (за исключением случаев выездов спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации, спортсменов спортивных сборных команд Ямало-Ненецкого автономного округа, кандидатов в указанные сборные команды и спортсменов, проходящих спортивную подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) и этапах совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства на физкультурные и спортивные (в том числе тренировочные) мероприятия на основании вызовов Министерства спорта Российской Федерации (в том числе федеральных государственных учреждений спортивной направленности, общероссийских спортивных федераций по видам спорта), положений о проведении физкультурных и спортивных мероприятий или в рамках реализации программ спортивной подготовки по видам спорта), до 31 августа 2020 года (включительно);

5.4. выезды творческих коллективов, обучающихся детских школ искусств, спортивных школ (за исключением случаев выездов спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации, спортсменов спортивных сборных команд Ямало-Ненецкого автономного округа, кандидатов в указанные сборные команды и спортсменов, проходящих спортивную подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) и этапах совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства на физкультурные и спортивные (в том числе тренировочные) мероприятия на основании вызовов Министерства спорта Российской Федерации (в том числе федеральных государственных учреждений спортивной направленности, общероссийских спортивных федераций по видам спорта), положений о проведении физкультурных и спортивных мероприятий или в рамках реализации программ спортивной подготовки по видам спорта), по территории Ямало-Ненецкого автономного округа и за его пределы до 31 августа 2020 года (включительно).".

2. Подпункт 13.3 пункта 13 признать утратившим силу.

3. В абзаце втором пункта 15 слова ", а также ограничить пребывание и облуживание несовершеннолетних лиц в закрытых спортивных сооружениях" исключить.

4. В приложении № 5 к указанному постановлению:

4.1. пункт 22 изложить в следующей редакции:

"22. Оказание услуг для индивидуальных занятий населения физической культурой и спортом, включая услуги фитнес-центров, организация и осуществление спортивной подготовки при использовании спортивного сооружения с учетом загрузки в объеме не более 50% от его единовременной пропускной способности.";

4.2. абзац второй пункта 23 признать утратившим силу.



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией