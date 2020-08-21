Yonhap: Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре

Лидер КНДР Ким Чен Ын передал часть полномочий своей младшей сестре Ким Ё Чжон. Такую информацию распространило информационное агентство Yonhap, ссылаясь на данные южнокорейской разведки.

Сестра северокорейского лидера, занимающая пост первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сейчас по праву делегирования занимается общегосударственными делами, а также отвечает за политику Пхеньяна в отношении Вашингтона и Сеула. По данным разведки, Ким Ё Чжон является "лидером номер два", хотя Ким Че Ын пока не выбрал себе преемника, пишет РИА Новости.

Также известно, что председатель кабинета министров Ким Док Хун и заместитель председателя Госсовета Пак Бон Дю взяли на себя обязанности управления экономикой страны. Еще два высокопоставленных чиновника КНДР стали частично ответственными за вопросы обороны.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын на заседании политбюро центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК) назначил новым премьер-министром страны 59-летнего Ким Док Хуна. Он также был избран членом президиума политбюро ЦК ТПК.