За сутки в России подтверждено 4870 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в РФ выявлено 4870 случаев COVID-19 в 85 регионах. Среди вновь выявленных случаев 26,5% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам:

Москва 690 Санкт-Петербург 181 Московская область 151 Ставропольский край 132 Ростовская область 128 Нижегородская область 127 Свердловская область 124 Красноярский край 117 Иркутская область 101 Воронежская область 97 Оренбургская область 93 Кемеровская область 93 Саратовская область 91 Ульяновская область 91 Краснодарский край 89 Приморский край 86 Ханты-Мансийский АО 85 Волгоградская область 82 Архангельская область 77 Алтайский край 74 Челябинская область 73 Хабаровский край 71 Республика Калмыкия 70 Камчатский край 70 Ямало-Ненецкий АО 65 Кировская область 64 Мурманская область 63 Республика Дагестан 62 Пермский край 58 Сахалинская область 56 Омская область 54 Новосибирская область 53 Костромская область 50 Тюменская область 50 Пензенская область 45 Республика Саха (Якутия) 45 Самарская область 44 Белгородская область 43 Томская область 41 Орловская область 39 Республика Бурятия 38 Ярославская область 37 Республика Коми 37 Астраханская область 37 Псковская область 35 Республика Башкортостан 34 Чувашская Республика 34 Ивановская область 33 Курская область 33 Вологодская область 32 Республика Мордовия 32 Калужская область 31 Брянская область 30 Тульская область 30 Ленинградская область 29 Республика Татарстан 29 Удмуртская Республика 27 Рязанская область 25 Владимирская область 24 Тверская область 24 Республика Ингушетия 24 Карачаево-Черкесская Республика 23 Курганская область 23 Республика Алтай 23 Тамбовская область 22 Республика Тыва 22 Республика Крым 22 Республика Карелия 21 Смоленская область 20 Республика Хакасия 20 Новгородская область 19 Магаданская область 19 Липецкая область 18 Калининградская область 18 Республика Марий Эл 17 Амурская область 17 Республика Адыгея 16 Кабардино-Балкарская Республика 16 Забайкальский край 16 Республика Северная Осетия 15 г. Севастополь 10 Чеченская Республика 6 Ненецкий автономный округ 4 Чукотский АО 2 Еврейская АО 1

Всего в России зарегистрировано 946976 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

Московская область, Еврейская автономная область 0,2% Москва, Республика Тыва, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Смоленская область, Тамбовская область, Тульская область, Чеченская Республика 0,3% Калужская область, Брянская область, Рязанская область, Республика Марий Эл, Владимирская область, Липецкая область, Забайкальский край, Ленинградская область 0,4%

За сутки подтверждено 90 летальных случаев:

Воронежская область 1 Костромская область 1 Курская область 1 Московская область 3 Рязанская область 1 Смоленская область 1 Тульская область 3 Москва 12 Республика Коми 1 Вологодская область 2 Псковская область 1 Санкт-Петербург 6 Республика Адыгея 1 Краснодарский край 3 Астраханская область 1 Волгоградская область 1 Республика Дагестан 1 Чеченская Республика 1 Ставропольский край 3 Удмуртская Республика 2 Пермский край 2 Кировская область 1 Нижегородская область 2 Оренбургская область 2 Пензенская область 1 Саратовская область 1 Ульяновская область 4 Курганская область 1 Свердловская область 8 Ханты-Мансийский АО 1 Челябинская область 1 Алтайский край 2 Красноярский край 7 Новосибирская область 6 Омская область 4 Забайкальский край 1

За весь период в России умерло 16 189 человек.

За сутки выписано из стационаров 5817 выздоровевших:

Белгородская область 64 Брянская область 22 Владимирская область 20 Воронежская область 126 Ивановская область 61 Калужская область 25 Костромская область 35 Курская область 39 Липецкая область 19 Московская область 134 Орловская область 49 Рязанская область 23 Смоленская область 43 Тамбовская область 77 Тверская область 21 Тульская область 39 Ярославская область 35 Москва 1160 Республика Карелия 28 Республика Коми 34 Архангельская область 47 Вологодская область 33 Калининградская область 11 Ленинградская область 27 Мурманская область 119 Новгородская область 24 Псковская область 37 Санкт-Петербург 101 Республика Адыгея 19 Республика Калмыкия 19 Республика Крым 42 Краснодарский край 43 Астраханская область 47 Волгоградская область 119 Ростовская область 156 Севастополь 4 Республика Дагестан 44 Республика Ингушетия 61 Кабардино-Балкарская Республика 18 Карачаево-Черкесская Республика 96 Республика Северная Осетия - Алания 7 Чеченская Республика 2 Ставропольский край 117 Республика Башкортостан 28 Республика Марий Эл 17 Республика Мордовия 41 Республика Татарстан 22 Удмуртская Республика 17 Республика Чувашия 40 Пермский край 41 Кировская область 36 Нижегородская область 124 Оренбургская область 121 Пензенская область 37 Самарская область 53 Саратовская область 109 Ульяновская область 238 Курганская область 30 Свердловская область 66 Тюменская область 29 Ханты-Мансийский АО 168 Ямало-Ненецкий автономный округ 151 Челябинская область 65 Республика Алтай 11 Республика Тыва 50 Республика Хакасия 36 Алтайский край 166 Красноярский край 76 Иркутская область 116 Кемеровская область 99 Новосибирская область 54 Омская область 104 Томская область 48 Республика Бурятия 40 Республика Саха (Якутия) 18 Забайкальский край 26 Камчатский край 10 Приморский край 75 Амурская область 45 Магаданская область 32 Хабаровский край 90 Сахалинская область 39 Чукотский автономный округ 2

За весь период из стационаров страны выписано 761 330 выздоровевших.