За сутки в России подтверждено 4870 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в РФ выявлено 4870 случаев COVID-19 в 85 регионах. Среди вновь выявленных случаев 26,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам:
- Москва 690
- Санкт-Петербург 181
- Московская область 151
- Ставропольский край 132
- Ростовская область 128
- Нижегородская область 127
- Свердловская область 124
- Красноярский край 117
- Иркутская область 101
- Воронежская область 97
- Оренбургская область 93
- Кемеровская область 93
- Саратовская область 91
- Ульяновская область 91
- Краснодарский край 89
- Приморский край 86
- Ханты-Мансийский АО 85
- Волгоградская область 82
- Архангельская область 77
- Алтайский край 74
- Челябинская область 73
- Хабаровский край 71
- Республика Калмыкия 70
- Камчатский край 70
- Ямало-Ненецкий АО 65
- Кировская область 64
- Мурманская область 63
- Республика Дагестан 62
- Пермский край 58
- Сахалинская область 56
- Омская область 54
- Новосибирская область 53
- Костромская область 50
- Тюменская область 50
- Пензенская область 45
- Республика Саха (Якутия) 45
- Самарская область 44
- Белгородская область 43
- Томская область 41
- Орловская область 39
- Республика Бурятия 38
- Ярославская область 37
- Республика Коми 37
- Астраханская область 37
- Псковская область 35
- Республика Башкортостан 34
- Чувашская Республика 34
- Ивановская область 33
- Курская область 33
- Вологодская область 32
- Республика Мордовия 32
- Калужская область 31
- Брянская область 30
- Тульская область 30
- Ленинградская область 29
- Республика Татарстан 29
- Удмуртская Республика 27
- Рязанская область 25
- Владимирская область 24
- Тверская область 24
- Республика Ингушетия 24
- Карачаево-Черкесская Республика 23
- Курганская область 23
- Республика Алтай 23
- Тамбовская область 22
- Республика Тыва 22
- Республика Крым 22
- Республика Карелия 21
- Смоленская область 20
- Республика Хакасия 20
- Новгородская область 19
- Магаданская область 19
- Липецкая область 18
- Калининградская область 18
- Республика Марий Эл 17
- Амурская область 17
- Республика Адыгея 16
- Кабардино-Балкарская Республика 16
- Забайкальский край 16
- Республика Северная Осетия 15
- г. Севастополь 10
- Чеченская Республика 6
- Ненецкий автономный округ 4
- Чукотский АО 2
- Еврейская АО 1
Всего в России зарегистрировано 946976 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- Московская область, Еврейская автономная область 0,2%
- Москва, Республика Тыва, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Смоленская область, Тамбовская область, Тульская область, Чеченская Республика 0,3%
- Калужская область, Брянская область, Рязанская область, Республика Марий Эл, Владимирская область, Липецкая область, Забайкальский край, Ленинградская область 0,4%
За сутки подтверждено 90 летальных случаев:
- Воронежская область 1
- Костромская область 1
- Курская область 1
- Московская область 3
- Рязанская область 1
- Смоленская область 1
- Тульская область 3
- Москва 12
- Республика Коми 1
- Вологодская область 2
- Псковская область 1
- Санкт-Петербург 6
- Республика Адыгея 1
- Краснодарский край 3
- Астраханская область 1
- Волгоградская область 1
- Республика Дагестан 1
- Чеченская Республика 1
- Ставропольский край 3
- Удмуртская Республика 2
- Пермский край 2
- Кировская область 1
- Нижегородская область 2
- Оренбургская область 2
- Пензенская область 1
- Саратовская область 1
- Ульяновская область 4
- Курганская область 1
- Свердловская область 8
- Ханты-Мансийский АО 1
- Челябинская область 1
- Алтайский край 2
- Красноярский край 7
- Новосибирская область 6
- Омская область 4
- Забайкальский край 1
За весь период в России умерло 16 189 человек.
За сутки выписано из стационаров 5817 выздоровевших:
- Белгородская область 64
- Брянская область 22
- Владимирская область 20
- Воронежская область 126
- Ивановская область 61
- Калужская область 25
- Костромская область 35
- Курская область 39
- Липецкая область 19
- Московская область 134
- Орловская область 49
- Рязанская область 23
- Смоленская область 43
- Тамбовская область 77
- Тверская область 21
- Тульская область 39
- Ярославская область 35
- Москва 1160
- Республика Карелия 28
- Республика Коми 34
- Архангельская область 47
- Вологодская область 33
- Калининградская область 11
- Ленинградская область 27
- Мурманская область 119
- Новгородская область 24
- Псковская область 37
- Санкт-Петербург 101
- Республика Адыгея 19
- Республика Калмыкия 19
- Республика Крым 42
- Краснодарский край 43
- Астраханская область 47
- Волгоградская область 119
- Ростовская область 156
- Севастополь 4
- Республика Дагестан 44
- Республика Ингушетия 61
- Кабардино-Балкарская Республика 18
- Карачаево-Черкесская Республика 96
- Республика Северная Осетия - Алания 7
- Чеченская Республика 2
- Ставропольский край 117
- Республика Башкортостан 28
- Республика Марий Эл 17
- Республика Мордовия 41
- Республика Татарстан 22
- Удмуртская Республика 17
- Республика Чувашия 40
- Пермский край 41
- Кировская область 36
- Нижегородская область 124
- Оренбургская область 121
- Пензенская область 37
- Самарская область 53
- Саратовская область 109
- Ульяновская область 238
- Курганская область 30
- Свердловская область 66
- Тюменская область 29
- Ханты-Мансийский АО 168
- Ямало-Ненецкий автономный округ 151
- Челябинская область 65
- Республика Алтай 11
- Республика Тыва 50
- Республика Хакасия 36
- Алтайский край 166
- Красноярский край 76
- Иркутская область 116
- Кемеровская область 99
- Новосибирская область 54
- Омская область 104
- Томская область 48
- Республика Бурятия 40
- Республика Саха (Якутия) 18
- Забайкальский край 26
- Камчатский край 10
- Приморский край 75
- Амурская область 45
- Магаданская область 32
- Хабаровский край 90
- Сахалинская область 39
- Чукотский автономный округ 2
За весь период из стационаров страны выписано 761 330 выздоровевших.