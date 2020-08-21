За сутки в России подтверждено 4870 случаев COVID-19 в 85 регионах

Новости

Ученые выяснили причину повторного заражения COVID-19 11:11
Обновление Lightroom стерло фотографии пользователей iPhone и iPad 11:03
Врач рассказал, как избавиться от изжоги без лекарств 10:54
Российский "Ашан" уволил десятки сотрудников из-за коррупции и откатов 10:46
ЦБ отозвал лицензию у банка "Славянский кредит" 10:33
В Хабаровском крае начали готовиться к паводку на Амуре 10:27
Премьер Эстонии признал проблему неравенства прав русскоговорящих жителей 09:46
В Австралии нашли два золотых самородка на 250 тысяч долларов 09:36
Еще 1160 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:24
В Югре женщина на иномарке сбила трех девочек 09:10
В Санкт-Петербурге лжеэлектрики обокрали блокадницу 09:09
Гурьянов первым из россиян в НХЛ забросил 4 шайбы в одном матче плей-офф 09:07
В Германии назвали верхом наглости угрозы США в адрес "Северного потока-2" 08:51
Наталья Сергунина: В Москве стартовало голосование за лучшие авторские маршруты по городу 08:40
СМИ: Перелеты по России подешевели вдвое 07:55
В "красной зоне" по COVID-19 остались 12 регионов России 07:35
ООН: Население России увеличилось в 2020 году на два миллиона человек 07:12
Трамп: Байден ничего не сделал за 47 лет пребывания во власти 07:03
В Австралии полиция расследует новый случай обнаружения игл в клубнике 06:40
"Вашингтон" Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли 06:36
Оползень сошел на деревню в китайской провинции Сычуань 06:23
Трамп заявил о желании воспользоваться американской вакциной от COVID-19 05:59
ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в ответ на ракетный обстрел 05:33
Эксперт: Страны Европы не скоро снимут все ограничения на въезд 04:58
Япония ослабит ограничения на въезд для постоянно проживающих иностранцев 04:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
21.08.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 4870 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки в РФ выявлено 4870 случаев COVID-19 в 85 регионах. Среди вновь выявленных случаев 26,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам:
  1. Москва 690
  2. Санкт-Петербург 181
  3. Московская область 151
  4. Ставропольский край 132
  5. Ростовская область 128
  6. Нижегородская область 127
  7. Свердловская область 124
  8. Красноярский край 117
  9. Иркутская область 101
  10. Воронежская область 97
  11. Оренбургская область 93
  12. Кемеровская область 93
  13. Саратовская область 91
  14. Ульяновская область 91
  15. Краснодарский край 89
  16. Приморский край 86
  17. Ханты-Мансийский АО 85
  18. Волгоградская область 82
  19. Архангельская область 77
  20. Алтайский край 74
  21. Челябинская область 73
  22. Хабаровский край 71
  23. Республика Калмыкия 70
  24. Камчатский край 70
  25. Ямало-Ненецкий АО 65
  26. Кировская область 64
  27. Мурманская область 63
  28. Республика Дагестан 62
  29. Пермский край 58
  30. Сахалинская область 56
  31. Омская область 54
  32. Новосибирская область 53
  33. Костромская область 50
  34. Тюменская область 50
  35. Пензенская область 45
  36. Республика Саха (Якутия) 45
  37. Самарская область 44
  38. Белгородская область 43
  39. Томская область 41
  40. Орловская область 39
  41. Республика Бурятия 38
  42. Ярославская область 37
  43. Республика Коми 37
  44. Астраханская область 37
  45. Псковская область 35
  46. Республика Башкортостан 34
  47. Чувашская Республика 34
  48. Ивановская область 33
  49. Курская область 33
  50. Вологодская область 32
  51. Республика Мордовия 32
  52. Калужская область 31
  53. Брянская область 30
  54. Тульская область 30
  55. Ленинградская область 29
  56. Республика Татарстан 29
  57. Удмуртская Республика 27
  58. Рязанская область 25
  59. Владимирская область 24
  60. Тверская область 24
  61. Республика Ингушетия 24
  62. Карачаево-Черкесская Республика 23
  63. Курганская область 23
  64. Республика Алтай 23
  65. Тамбовская область 22
  66. Республика Тыва 22
  67. Республика Крым 22
  68. Республика Карелия 21
  69. Смоленская область 20
  70. Республика Хакасия 20
  71. Новгородская область 19
  72. Магаданская область 19
  73. Липецкая область 18
  74. Калининградская область 18
  75. Республика Марий Эл 17
  76. Амурская область 17
  77. Республика Адыгея 16
  78. Кабардино-Балкарская Республика 16
  79. Забайкальский край 16
  80. Республика Северная Осетия 15
  81. г. Севастополь 10
  82. Чеченская Республика 6
  83. Ненецкий автономный округ 4
  84. Чукотский АО 2
  85. Еврейская АО 1

Всего в России зарегистрировано 946976 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  1. Московская область, Еврейская автономная область 0,2%
  2. Москва, Республика Тыва, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Смоленская область, Тамбовская область, Тульская область, Чеченская Республика 0,3%
  3. Калужская область, Брянская область, Рязанская область, Республика Марий Эл, Владимирская область, Липецкая область, Забайкальский край, Ленинградская область 0,4%
За сутки подтверждено 90 летальных случаев:
  1. Воронежская область 1
  2. Костромская область 1
  3. Курская область 1
  4. Московская область 3
  5. Рязанская область 1
  6. Смоленская область 1
  7. Тульская область 3
  8. Москва 12
  9. Республика Коми 1
  10. Вологодская область 2
  11. Псковская область 1
  12. Санкт-Петербург 6
  13. Республика Адыгея 1
  14. Краснодарский край 3
  15. Астраханская область 1
  16. Волгоградская область 1
  17. Республика Дагестан 1
  18. Чеченская Республика 1
  19. Ставропольский край 3
  20. Удмуртская Республика 2
  21. Пермский край 2
  22. Кировская область 1
  23. Нижегородская область 2
  24. Оренбургская область 2
  25. Пензенская область 1
  26. Саратовская область 1
  27. Ульяновская область 4
  28. Курганская область 1
  29. Свердловская область 8
  30. Ханты-Мансийский АО 1
  31. Челябинская область 1
  32. Алтайский край 2
  33. Красноярский край 7
  34. Новосибирская область 6
  35. Омская область 4
  36. Забайкальский край 1

За весь период в России умерло 16 189 человек.

За сутки выписано из стационаров 5817 выздоровевших:
  1. Белгородская область 64
  2. Брянская область 22
  3. Владимирская область 20
  4. Воронежская область 126
  5. Ивановская область 61
  6. Калужская область 25
  7. Костромская область 35
  8. Курская область 39
  9. Липецкая область 19
  10. Московская область 134
  11. Орловская область 49
  12. Рязанская область 23
  13. Смоленская область 43
  14. Тамбовская область 77
  15. Тверская область 21
  16. Тульская область 39
  17. Ярославская область 35
  18. Москва 1160
  19. Республика Карелия 28
  20. Республика Коми 34
  21. Архангельская область 47
  22. Вологодская область 33
  23. Калининградская область 11
  24. Ленинградская область 27
  25. Мурманская область 119
  26. Новгородская область 24
  27. Псковская область 37
  28. Санкт-Петербург 101
  29. Республика Адыгея 19
  30. Республика Калмыкия 19
  31. Республика Крым 42
  32. Краснодарский край 43
  33. Астраханская область 47
  34. Волгоградская область 119
  35. Ростовская область 156
  36. Севастополь 4
  37. Республика Дагестан 44
  38. Республика Ингушетия 61
  39. Кабардино-Балкарская Республика 18
  40. Карачаево-Черкесская Республика 96
  41. Республика Северная Осетия - Алания 7
  42. Чеченская Республика 2
  43. Ставропольский край 117
  44. Республика Башкортостан 28
  45. Республика Марий Эл 17
  46. Республика Мордовия 41
  47. Республика Татарстан 22
  48. Удмуртская Республика 17
  49. Республика Чувашия 40
  50. Пермский край 41
  51. Кировская область 36
  52. Нижегородская область 124
  53. Оренбургская область 121
  54. Пензенская область 37
  55. Самарская область 53
  56. Саратовская область 109
  57. Ульяновская область 238
  58. Курганская область 30
  59. Свердловская область 66
  60. Тюменская область 29
  61. Ханты-Мансийский АО 168
  62. Ямало-Ненецкий автономный округ 151
  63. Челябинская область 65
  64. Республика Алтай 11
  65. Республика Тыва 50
  66. Республика Хакасия 36
  67. Алтайский край 166
  68. Красноярский край 76
  69. Иркутская область 116
  70. Кемеровская область 99
  71. Новосибирская область 54
  72. Омская область 104
  73. Томская область 48
  74. Республика Бурятия 40
  75. Республика Саха (Якутия) 18
  76. Забайкальский край 26
  77. Камчатский край 10
  78. Приморский край 75
  79. Амурская область 45
  80. Магаданская область 32
  81. Хабаровский край 90
  82. Сахалинская область 39
  83. Чукотский автономный округ 2

За весь период из стационаров страны выписано 761 330 выздоровевших.

В регионах Общество Здоровье ДФО ПФО СЗФО СКФО СФО Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В "красной зоне" по COVID-19 остались 12 регионов России
В Германии назвали верхом наглости угрозы США в адрес "Северного потока-2"
Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов
Россия отправит в Мексику две тысячи доз вакцины от коронавируса
ООН: Население России увеличилось в 2020 году на два миллиона человек
Как в разных регионах страны начнется учебный год
Массовая вакцинация от COVID-19 начнется через месяц