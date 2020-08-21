Загитова не попала в заявку на Кубок России

Алина Загитова (Россия) выступает в произвольной программе женского одиночного катания среди юниоров в финале Гран-при в Марселе. 2016 год. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова не включена в состав участников Кубка России по фигурному катанию.

21 августа опубликован состав участников Кубка России по фигурному катанию. В числе участников не оказалось олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой. Эти турниры являются отборочными к чемпионату страны, по итогам которого определится состав команды на чемпионаты Европы и мира. И для того, чтобы выступить на национальном чемпионате необходимо принять участие минимум в двух этапах Кубка.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал эту новость Sport24.

"Могу только сказать, что сейчас у нас будут контрольные прокаты. Алина в них примет участие, а дальнейшие планы на сезон будут рассматриваться позже", - сказал он.

В конце прошлого года Загитова приостановила карьеру, но в нынешнем сезоне она включена в состав сборной.