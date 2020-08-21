Захваченный мятежниками в Мали министр освобожден

В Мали освободили арестованного на этой неделе министра экономики и финансов этой африканской республики Абдулая Даффе, передает AFP. Политик был одним из членов правительства, захваченных мятежниками 18 августа в результате военного переворота.

В настоящее время под стражей на военной базе в районе Кати остается президент Ибрагим Бубакар Кейта и ряд его ближайших соратников. Сообщается, что в четверг их посетили представители ООН.

Напомним, что мятеж в Мали начался на военной базе близ столицы Бамако. Взбунтовавшиеся военные заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства. Военные призвали к политической трансформации в республике, ведущей к всеобщим выборам, и заявили о создании Национального комитета для спасения народа.