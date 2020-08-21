Зарегистрировать товарный знак можно будет в любой стране ЕАЭС

Заявку на регистрацию товарного знака можно будет подать не только в России, но и в других странах-членах Евразийского союза (ЕАЭС) - Казахстане, Беларуси, Армении и Киргизии. Теперь не нужно будет оформлять товарный знак в каждой стране - выданное свидетельство будет действовать на территории всего союза.

Законопроект, предусматривающий введение единых правил регистрации, рассмотрен на этой неделе в правительстве, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. Унифицированы будут также процедуры, сроки регистрации товарных знаков, наименования мест происхождения товара.

Внедрение такой системы улучшит инвестклимат и позволит нарастить торговлю между странами ЕАЭС, считает замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко.

Свидетельство о праве использования наименования места происхождения товара, а также исключительное право на товарный знак будут действовать в течение десяти лет. Продлевать их можно будет неограниченное количество раз.

Размер пошлины за проведение экспертизы заявленного товара каждое государство установит самостоятельно с учетом ставок, которые утвердит Совет Евразийской экономической комиссии.