Защите Ефремова отказали в ходатайстве об отводе судьи по делу актера

Сегодняшнее заседание Пресненского суда по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова началось с ходатайства его адвоката Эльмана Пашаева об отводе судьи.

В качестве главного аргумента защитник привел якобы заинтересованность судьи Елены Абрамовой в исходе дела. Он пояснил, что почти все его ходатайства отклоняются судом, а сам процесс, по его словам, напоминает гонку. Пашаев напомнил, что предыдущее судебное совещание закончилось в 10 вечера, а сегодняшнее уже началось в 10 утра.

"Мы работаем пять дней в неделю. Всю ночь сегодня работали, зачем нужна эта гонка?", - возмутился Эльман Пашаев.

При этом адвокаты потерпевших не стали возражать против режима заседания и назвали выступление Пашаева "агонией".

В итоге судья Елена Абрамова после возвращения из совещательной комнаты огласила свое решение: "Обстоятельств, показывающих, что судья заинтересована, не имеется". И на основании изложенного, отказала в удовлетворении ходатайства защите актера.Отказала она и в очередном за последние два дня ходатайстве адвоката Пашаева о возвращении дела прокурору и проведении новой комплексной медицинской экспертизы смерти Сергея Захарова. Защита Ефремова настаивает, что Захарову были нанесены тяжкие телесные повреждения, а его смерть могла наступить не из-за ДТП, а из-за некачественно оказанной медицинской помощи.