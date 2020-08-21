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21.08.2020 17:28
Рубрика: Культура

"Звери" выпустили самый долгий в русском поп-роке альбом

Текст: Александр Алексеев
Релиз диска "Звери на карантине" состоялся в пятницу, 21 августа. Возможно, он - самый необычный в дискографии группы. Записан он был в пору самоизоляции, да и начинается с трека "Весело", в котором есть такие строчки: "Я не брит и не постиран/ в холодильнике не густо/, Я сижу на карантине/ Мне грустно…"
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Зато сыграли и спели "Звери" снова с куражом, драйвом и предельной эмоциональной искренностью. Хотя меланхоличных и "задумчивых" песен оказалось, как никогда прежде, много. В релизе несколько премьер: "Весело", "Вездеходик", "Ты так прекрасна", "Манту" и другие. Есть и известные хиты, исполненные в непривычных версиях: "Я с тобой", "Все, что тебя касается", "До скорой встречи", "Южная ночь"…

Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
Владимир Кузьмин выпустил альбом "Мне одиноко, детка"

Новый альбом - преимущественно акустический, самобытно и привольно аранжированный. То акустические, то электрогитары; то фортепиано, то электронные клавишные; то биты, то живые ударные, а среди инструментов есть даже домра и балалайка...

Кажется, никогда еще "Звери" не играли так вволю и вдоволь; инструментальные темы, проигрыши и идеи оркестровок - впечатляют идеями, политональными наложениями и креативной безупречностью. Босса-нова "120" и "Пацифист", спродюсированный с элементами spoken word и отчаянными взрывными припевами - пожалуй, главные хиты релиза. А трек "Капканы" с перегруженными гитарами придется по вкусу и поклонникам тяжелого рока. В любом случае, "Звери на карантине" - альбом, который захочется переслушать еще не раз. И уже это - признак качественной, вневременной работы.

Совсем скоро состоится и концертная премьера диска - 23 августа, в онлайн-формате на "Мегафон-ТВ".

Кстати

Самим "Зверям" новый альбом, похоже, нравится. Вот как они рассказали о своей премьере в Instagram: "Кто бы знал в марте этого года, что с песни "Весело" в домашней акустике начнется создание карантинного альбома из целых 26 песен. Альбом, который мы писали вместе с вами на расстоянии. Альбом, который точно всем нам запомнится. Альбом, который сделал нас еще ближе..."

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым

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