Агата Муцениеце отказалась сниматься в сериале бывшего мужа

В продолжении сериала "В клетке", где Прилучный не только сыграл главную роль, но и выступил сопродюсером, не появится бывшая жена Павла актриса Агата Муцениеце.

При этом ранее Прилучный пообещал поклонникам через Instagram, что "Агата будет".

В то время как другой продюсер шоу, Теймур Джафаров, глава компании Team Films, заявил, что второй сезон "В клетке" обойдется без участия Муцениеце. Как сообщает KP.RU, со слов Джафарова, менеджмент актрисы попросил показать им сценарий сериала, но продюсеры согласились предоставить его только после подписания документа о неразглашении. В результате общий языке не был найден.

В свою очередь представители Муцениеце "удивлены таким комментарием продюсера, так как просили подписать бумагу о неразглашении без прочтения сценария", что "уже странно".

А что еще более странно, продюсеры предприятия, требуя от актрисы подписи о неразглашении сценария, "сами в сториз Instagram им "светят".

Издание, предположив, что продюсер шоу "захочет выяснить отношения с Агатой в суде", обратилось за комментарием к адвокату Агаты Жанне Маргулис. Отметившей, что, по ее экспертному мнению, здесь мы наблюдаем "понуждение к заключению договора", что действующим российским законодательством запрещено.

Соответственно, актриса контракт на новый сезон без чтения сценария подписывать не стала.

Первый сезон криминальный драмы "В клетке" вышел летом прошлого года. Съемки продолжения стартуют осенью.