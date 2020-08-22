Новости

Спин-офф "Страшных сказок" с Дормер закрыли после первого сезона 19:00
Никита Пресняков рассказал, как переболел коронавирусом 18:44
Умер экс-гитарист Red Hot Chili Peppers Джек Шерман 17:44
Вышел финальный трехминутный трейлер "Довода" Кристофера Нолана 17:07
Орландо Блум рассказал о сериале "Властелин колец" 21.08.2020

Агата Муцениеце отказалась сниматься в сериале бывшего мужа

Новости
    22.08.2020, 18:20
Текст:   Олег Усков
Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости
Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости

В продолжении сериала "В клетке", где Прилучный не только сыграл главную роль, но и выступил сопродюсером, не появится бывшая жена Павла актриса Агата Муцениеце.

Фото: kino-teatr.ru
Хайруллина и Матвеев ушли из "Табакерки"

При этом ранее Прилучный пообещал поклонникам через Instagram, что "Агата будет".

В то время как другой продюсер шоу, Теймур Джафаров, глава компании Team Films, заявил, что второй сезон "В клетке" обойдется без участия Муцениеце. Как сообщает KP.RU, со слов Джафарова, менеджмент актрисы попросил показать им сценарий сериала, но продюсеры согласились предоставить его только после подписания документа о неразглашении. В результате общий языке не был найден.

В свою очередь представители Муцениеце "удивлены таким комментарием продюсера, так как просили подписать бумагу о неразглашении без прочтения сценария", что "уже странно".

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Обнародован настоящий диагноз Михаила Ефремова

А что еще более странно, продюсеры предприятия, требуя от актрисы подписи о неразглашении сценария, "сами в сториз Instagram им "светят".

Издание, предположив, что продюсер шоу "захочет выяснить отношения с Агатой в суде", обратилось за комментарием к адвокату Агаты Жанне Маргулис. Отметившей, что, по ее экспертному мнению, здесь мы наблюдаем "понуждение к заключению договора", что действующим российским законодательством запрещено.

Соответственно, актриса контракт на новый сезон без чтения сценария подписывать не стала.

Первый сезон криминальный драмы "В клетке" вышел летом прошлого года. Съемки продолжения стартуют осенью.

Новости

Готовится фильм о суперзлодее Сергее Кравинове из вселенной Marvel 21.08.2020
Вышел новый трейлер "Мулан" от Disney на русском языке 21.08.2020
Вышел трейлер этнохоррора от создателя "Пилы" "Моя смерть" 21.08.2020
Вышел русский трейлер "Ограбления в Лондоне" с "Джиором Мормонтом" 21.08.2020
⧣ Россия
Фото: youtube.com/ СБ ФИЛЬМ
Вышли трейлеры комедии Гоши Куценко про московские пробки "Парадоксы" 21.08.2020
Хайруллина и Матвеев ушли из "Табакерки" 20.08.2020
В Москве кремировали певицу Валентину Легкоступову 20.08.2020
⧣ сериалы
Фото: youtube.com/ Netflix
Генри Кавилл опубликовал первое фото со съемок 2-го сезона "Ведьмака" 21.08.2020
Тизер: названа дата выхода четвертого сезона "Короны" 20.08.2020
Актер рассказал о шестом сезоне "Острых козырьков" 20.08.2020
⧣ скандалы
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Обнародован настоящий диагноз Михаила Ефремова 19.08.2020
"Джейме" и "Тайвин" поддержали идею переснять "Игру престолов" 19.08.2020
Лауреата "Оскара" Кьюбу Гудинга опять обвинили в изнасилованиях 19.08.2020