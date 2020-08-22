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Анонсирована Gotham Knights - новая масштабная игра про Бэтмена

Текст:   Богдан Бобров
23.08.2020,  
12:55
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

На онлайн-конференции DC Fandome студия WB Games Montreal, известная широкой аудитории по Batman: Arkham Origins, анонсировала новую игру Gotham Knights и поделилась дебютным трейлером.

Ролик начинается неожиданно - с новости о том, что миллиардер и филантроп Брюс Уэйн погиб, после чего Найтвинг, Робин, Бэтгерл и Красный Колпак получают посмертное послание Темного рыцаря о том, что теперь настал их черед приглядывать за Готэмом.

Вышеуказанные члены Бэт Семьи и будут основными персонажами новой Action-RPG. Противостоять супергероям будет влиятельная тайная организация под названием Суд Сов.

Названа дата выхода игры Crysis Remastered

Кроме того, разработчики представили первое геймплейное видео с участием Бэтгерл с демонстрацией различных игровых механик.

Игру можно будет пройти как в соло-режиме, так и в кооперативе с одним напарником.

Релиз Gotham Knights запланирован на 2021 год - без более точной даты - на ПК и консолях Sony и Microsoft текущего и следующего поколений.

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