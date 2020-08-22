Высокий статус гарантировал Стивену Бэннону определенную степень неприкосновенности. Однако из-за своих непомерных амбиций и чрезмерных политических и финансовых аппетитов он обзавелся огромным количеством врагов. Еще в августе 2017 года он был вынужден уйти в отставку.

Тем не менее, Стивен Бэннон не сдался и продолжил активную деятельность, стремясь вновь подняться к вершинам политического бомонда. Он часто публиковал скандальные статьи на разные темы, поддерживал и даже пропагандировал расизм и ксенофобию, распространял так называемую "теорию китайской угрозы", пытаясь привлечь внимание общественности и консервативных сил. В конце 2018 года он инициировал краудфандинговую кампанию "Мы строим стену". Все это было сделано для того чтобы вернуться в Белый дом.

Как сообщает Associated Press, в ходе этой краудфандинговой кампании Стивен Бэннон получил 25 млн долларов от более чем 100 тысяч человек. Многие американские СМИ со ссылкой на данные прокурора Южного округа Нью-Йорка сообщили, что Стивен Бэннон и ряд других подозреваемых не использовали полученные деньги для строительства или же ремонта стен, а похитили значительную часть денег. Они потратили их на личные нужды и представительские расходы, включая поездки, гостиницы, развлечения, товары и даже погашение долгов по личным кредитным картам.

Обвинение также настаивает на том, что после того, как Стивен Бэннон и другие подозреваемые в октябре 2019 года узнали о том, что в отношения их краудфандингового проекта может быть возбуждено расследование, они незамедлительно приняли ряд мер для сокрытия своих преступных действий.

Как отмечают аналитики, после того, как Стивен Бэннон был изгнан из Белого дома три года назад, чтобы получить пространство для политической деятельности, ему понадобились значительные денежные средства. Сбор денег незаконным путем стал для него одним из главных способов достижения своей цели.

Люди в США и во всем мире должны ясно видеть и понимать, что подобные Стивену Бэннону политики, которые продолжают упрямо мыслить категориями холодной войны, а также везде и всюду разжигающие конфликты, не учитывают интересов страны и народа. Наоборот, в погоне за личной выгодой они с истерическим упорством пытаются разжечь ненависть к Китаю и подталкивают людей, общественные организации и бизнес к конфронтации.

В последнее время многие высокопоставленные китайские чиновники подчеркивают, что китайско-американские отношения важны не только народам двух стран, но и имеют огромное значение для обеспечения мира, стабильности и развития во всем мире, одновременно отмечая, что отстаивание стабилизации отношений между Китаем и США требует искренности и желания обеих сторон. Они предупреждают, что КНР не допустит, чтобы горстка американских политиков, стремящихся к достижению своих корыстных целей, продолжила ставить китайско-американские отношения в крайне опасную ситуацию.

Теперь, когда о преступлении Стивена Бэннона стало известно широкой общественности, несмотря на все попытки замять и скрыть дело, одиозный политик и его подельники получат по заслугам.