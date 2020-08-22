Астероид подлетит к Земле перед избранием президента США

Накануне выборов президента США к нашей планете приблизится астероид 2018 VP1. Это произойдет второго ноября.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на NASA, небесное тело подлетит к Земле примерно в половине седьмого вечера по московскому времени на минимальное расстояние - 384 тысячи километров.

2018 VP1 был открыт третьего ноября 2018 года. Он входит в группу астероидов, чья траектория пересекает земную орбиту, их называют "Аполлонами".

По прогнозам ученых, вероятность входа астероида в земную атмосферу составит 0,41 процент.