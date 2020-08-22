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22.08.2020 02:23
Рубрика: В мире

Boeing выпустит ультрафиолетовый излучатель для борьбы с коронавирусом

Американская корпорация Boeing разрабатывает портативный ультрафиолетовый излучатель, который поможет перевозчикам бороться с коронавирусом SARS-CoV-2.

Фото: YouTube
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Уже осенью компания запатентует прибор, предназначенный для дезинфекции салона самолета, и наладит его промышленный выпуск. Курирующий проект сотрудник Boeing Ро Латтерс рассказал, что многие авиакомпании готовы приобрести новинку.

Boeing сейчас переживает не лучшие времена. Во втором квартале 2020 года чистый убыток компании достиг 2,39 миллиарда долларов. Выручка сократилась на 25 процентов по сравнению с прошлым годом, напоминает ТАСС.

В мире США Компании Авиация Boeing Пандемия коронавируса COVID-19

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