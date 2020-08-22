Более сорока школ в Германии сообщили о вспышках коронавируса

Администрация сорока одной из 825 школ в Германии, открывшихся после снятия ограничительных мер, сообщила о зарегистрированных в них вспышках коронавируса. Немецкие школьные и средние учебные заведения возобновили свою работу две недели назад.

При этом от вспышек инфекции пострадали все возрастные группы, как в начальных и средних школах, так и в профессиональных училищах. Сообщение властей города Берлина о том, что сотни учащихся и учителей были помещены на двухнедельный карантин, еще раз подчеркнуло то, насколько мало известно о риске заражения в школах, несмотря на настойчивые требования ряда правительств и экспертов о возобновлении работы школ. Как отмечает Guardian, Берлин стал одним из первых городов в Германии, где после летних каникул вновь открылись школы. Дети обязаны носить защитные маски в коридорах, во время перерывов и при входе в класс, но они могут снимать их, когда садятся на свои места и начинаются занятия. Некоторые критики говорят, что меры, принятые в Берлине с открытием школ, носят слишком мягкий характер, настаивая на том, чтобы и ученики, и учителя надевали лицевые покрытия во время уроков.

Тем временем рост заболевания COVID-19 отмечен во всей Европе, в особенности, в Испании, где за последние две недели было зарегистрировано 66 905 случаев, что привело к самому высокому на континенте 14-дневному показателю заболевания и опасению риска новой волны пандемии с большим количеством смертельных исходов. Более четверти этих новых случаев инфицирования зафиксировано в Мадриде, который оказался в центре коронавирусного кризиса на Пиренеях в марте и апреле. Около 1400 пациентов с COVID-19 были госпитализированы в Испании за последнюю неделю, что почти вдвое больше, чем неделей ранее. Тем временем во Франции в четверг был зарегистрирован значительный скачок числа новых случаев коронавируса, что является самым высоким показателем с момента снятия большинства ограничительных мер в мае. Министерство здравоохранения Франции в пятницу сообщило о 23 летальных исходах от COVID-19 и 4586 новых случаях инфицирования за последние 24 часа. В настоящее время 31 департамент Франции считается находящимся в ситуации "умеренного или значительного риска заражения коронавирусом".