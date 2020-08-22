Более ста россиян вернутся домой из Ташкента спецрейсом

Посольство РФ в Узбекистане сообщило о вывозном рейсе из Ташкента в Москву. Домой вернутся более 100 россиян.

"Лайнер, на борту которого 148 граждан РФ и 81 иностранец, вылетит из Ташкента 22 августа утром. Через несколько часов воздушное судно приземлится в столичном аэропорту Жуковский", - рассказали РИА Новости в диппредставительстве. Там отметили, что за все время пандемии чартерными авиарейсами на родину из Узбекистана были вывезены около 4 тысяч россиян. Их доставили в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток.

Напомним, авиасообщение с Узбекистаном было приостановлено в марте из-за распространения коронавируса.