Большая панда родила детеныша в зоопарке Вашингтона

В Смитсоновском национальном зоологическом парке Вашингтона большая панда по кличке Мэй Сянь в пятницу родила детеныша. Об этом сообщается на сайте зоопарка. По словам его сотрудников, мама и малыш чувствуют себя хорошо.

Пол новорожденного специалисты озвучат чуть позже. Отмечается, что операция по искусственному оплодотворению прошла еще в марте, пишет РИА Новости.

Панды очень требовательны к условиям содержания и в неволе практически не размножаются. Мэй Сянь стала самой пожилой гигантской пандой в США и второй в мире, родившей потомство. Ранее она уже трижды становилась мамой.

Большая панда - редкое животное, занесенное в Красную книгу, и неофициальный символ Китая. Они обитают в горных регионах центрального Китая: Сычуань и Тибет. Эти животные фактически едят только бамбук, лишь изредка включая в свой рацион растения других видов. В день взрослая панда съедает до 30 кг бамбука и побегов.