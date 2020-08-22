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Рубрика: Общество

Диетолог рассказала о продуктах для полноценного завтрака

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Каша - традиционный завтрак многих россиян. Она заряжает энергией и укрепляет иммунную систему, однако такой завтрак нельзя назвать сбалансированным. Об этом рассказала доцент кафедры диетологии и нутрициологии РМАПО Елена Чигия.

Фото: iStock
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По ее словам, каша - это лишь углеводы, а любой прием пищи должен включать в себя еще и белки с жирами. Поэтому к каше на завтрак должны идти, например, сыр, яйцо или что-то еще белковое, сообщает радио Sputnik. Важно присутствие клетчатки - овощей или фруктов.

Диетолог отметила также, что в зерновых продуктах, включая каши, белки не усваиваются из-за несбалансированности по аминокислотному составу, нехватки лизина. Поэтому для усвоения белков из зерновых, каши нужно готовить на молоке, где лизина в избытке. Как вариант - гречневая каша с творогом. "Рекомендуется зерновые употреблять именно с молочным белком", - подчеркнула Чигия. Она также напомнила, что завтрак должен быть достаточно плотным, 30% от рациона.

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