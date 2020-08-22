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22.08.2020 08:00
Рубрика: Экономика

Эксперт назвал три правила инвестирования для новичков

Текст: Роман Маркелов
В России каждый месяц около 300 тысяч человек открывают брокерские счета, число частных инвесторов превысило 5 млн человек. Они покупают акции и облигации, открывают индивидуальные инвестиционные счета (ИИС).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В то же время люди хранят на банковских вкладах около 30 трлн рублей. Но на фоне снижения ставок по депозитам переток средств со вкладов на фондовый рынок усиливается.

Фото: iStock
Три самые быстрорастущие валюты: среди них нет евро и доллара

О главных правилах вложения свободных средств для новичков на фондовом рынке рассказал "Российской газете" зампред правления ФГ БКС Станислав Новиков.

1. Не вкладывать последние сбережения

Это одно из ключевых правил. Инвестиций на заемные средства тоже лучше избегать, тем более - если нет никакого опыта работы на рынке. Лучше всего обращаться к инвестированию тогда, когда у вас будут накопления, которые в три-шесть раз превышают ваш месячный доход. И от этого фонда для начала вы можете пустить на инвестирование 5-10%, это точно не страшно. В перспективе, по мере погружения в процесс, вы можете постепенно увеличивать долю инвестиций от общей суммы свободных средств.

2. Следует изучить весь спектр возможностей для инвестирования

Существуют готовые решения для частных инвесторов - например, структурные продукты. Вчерашние вкладчики могут выбрать продукт с полной защитой вложенного капитала, с понятными условиями. Как правило, в условиях таких продуктов имеются ограничения по максимальной сумме. Другими словами, 5-10 млн рублей в него "не поместятся". Зато и порог входа невысокий - это позволит новичку опробовать фондовый рынок, разместив для начала 50-100-300 тысяч рублей. Получив первый опыт и результат, инвестор может делать дальнейший выбор для себя - продолжать ли пользоваться готовыми финансовыми решениями с регулируемыми рисками и доходностью, либо постепенно приобщаться к самостоятельной торговле.

Фото: iStock
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Начиная инвестировать, стоит сразу открыть ИИС. На этот счет можно приобретать ценные бумаги и финансовые продукты и при соблюдении несложных условий получать от государства в качестве налогового вычета до 52 тысяч рублей в год помимо результата от самих инвестиций. Пополнять счет, покупать на него активы можно постепенно - по мере появления свободных средств. Но для получения и сохранения вычета договор счета должен действовать три года. Так что чем раньше ИИС будет открыт, тем раньше начнется отсчет.

3. Нужно исходить из цели вложений и комплексного взгляда на собственные финансы

Например, целями могут быть новый автомобиль, ремонт дома, образование для детей или путешествие, их может быть сразу несколько. Но достигать их без стратегии неэффективно. В части инвестиций подобной личной стратегией может быть персональный финансовый план. Сумма вложений, желательный срок достижения цели, инвестиционный профиль и другие параметры, отраженные в нем, позволяют подобрать такой состав инструментов, который будет в прогнозируемом режиме приближать к намеченному результату. Состав портфеля при необходимости будет регулярно корректироваться.

Экономика Финансы Инвестиции

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