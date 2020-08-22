Эксперты рассказали, за что могут отобрать подаренную квартиру

Щедрые родственники, готовые подарить квартиру, домик или участок земли, конечно же, есть далеко не у всех. Но сделки дарения все равно происходят. И довольно часто. Однако это довольно специфическая операция на рынке недвижимости, у которой есть масса нюансов. О том, как и кому можно подарить недвижимость, какие документы потребуются для оформления дарственной и почему она может быть отменена, специально для читателей "Российской газеты" рассказывают эксперты Федеральной кадастровой палаты.

Кто и кому может дарить недвижимость?

Гражданский кодекс говорит, что подарить недвижимость - значит, безвозмездно передать на нее права третьим лицам. Обещание подарить кому-либо недвижимость оформляется в виде договора дарения (дарственной), который содержит ясно выраженное намерение передать недвижимость конкретному человеку, а может даже организации или государству. После оформления такого договора его нужно подписать и подать в Росреестр для регистрации перехода права собственности.

"Нельзя просто взять и передать документы на недвижимость - это не будет считаться сделкой. Если вы не заключили договор в письменной форме - сделка считается недействительной. То же самое касается и регистрации договора", - подчеркивают эксперты.

Дарить недвижимость может только ее собственник. А получить такой подарок могут не все. Так, законные представители малолетних и недееспособных граждан не могут дарить недвижимость, принадлежащую этим гражданам.

Работники образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не могут принять недвижимость в дар от своих подопечных, а также от их супругов и родственников. Также не могут принять в дар недвижимость госслужащие, муниципальные служащие, сотрудники Банка России.

Коммерческие организации могут дарить недвижимость гражданину и получать ее от него. Но между собой совершать такие сделки они не имеют права.

Какие документы понадобятся для оформления дарственной?

Паспорта собственника имущества (дарителя) и одаряемого.

Правоустанавливающие и правоподтверждающие документы на недвижимость - свидетельство о праве собственности, выписка из ЕГРН и пр. Сегодня правоподтверждающим документом, содержащим актуальные сведения об объекте и его правообладателе, является выписка из ЕГРН (Единого госреестра недвижимости). Выписку из ЕГРН можно получить онлайн через сервис Федеральный кадастровой палаты.

Квитанция об оплате госпошлины.

Также могут потребоваться такие документы, как заявление о передаче имущественных прав, выписка из домовой книги, содержащая информацию о зарегистрированных лицах.

В зависимости от обстоятельств конкретной ситуации могут быть запрошены дополнительные бумаги: разрешение родителей, опекунов, законных представителей или органов опеки (если имущество дарит несовершеннолетний); согласие совладельцев или собственников долей жилплощади; доверенность (когда обращается представитель дарителя или одаряемого); документ, подтверждающий наличие близкого родства между сторонами.

Где оформлять сделку дарения?

Чтобы вы стали владельцем подаренного имущества, необходимо подать заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество в Росреестр. Сделать это можно несколькими способами:

Обратиться в офис Росреестра лично.

Записаться на данную процедуру можно через личный кабинет на сайте Росреестра, предварительно авторизовавшись через "Госуслуги".

Воспользоваться услугами многофункционального центра. Для этого нужно найти ближайший офис МФЦ. Сотрудники примут пакет документов и после проверки дадут расписку об их получении и сообщат о сроках готовности услуги. Проверить статус заявления можно на сайте Росреестра.

Через сайт Федеральной кадастровой палаты или сайт Росреестра. Понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись. Получить ее можно в аккредитованном Удостоверяющем центре Кадастровой палаты.

Обратиться к нотариусу.

При регистрации перехода права собственности в Росреестре нужно оплатить госпошлину. Сделать это можно в любом банке или через платежный терминал в МФЦ.

В каких случаях дарственная будет отменена?

Если договор содержит ошибки или нарушает закон. Например, если дарителю угрожали, покушались на его жизнь или на жизнь его близких. В таком случае договор впоследствии может быть признан судом недействительным.

Дарственную можно отменить и в том случае, если получатель подарка небрежно обращается с ним: устраивает пожары, портит имущество. В этом случае бывший собственник имущества может обратиться в суд с требованием аннулировать договор.