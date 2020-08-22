Фитнес-клубы попросили у правительства субсидию

Национальное фитнес-сообщество предложило ввести разовую субсидию для предпринимателей спортивно-оздоровительной отрасли - в размере 1,5 млн рублей на каждый объект. Соответствующую письмо (копия есть в распоряжении "РГ") направлено в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

За счет субсидии объекты фитнеса смогут компенсировать расходы на выплату зарплаты сотрудникам, частично погасить платежи по аренде и кредитам. В письме также предлагается субсидировать фитнесу процентные ставки по кредитам до 2022 года и продлить субсидии на меры дезинфекции и профилактики с учетом рекомендаций Роспотребнадзора (до января 2021 года).

Авторы документа полагают, что такие меры смягчат удар по отрасли, которая уже потеряла 35% игроков российского рынка. Без работы остались 140 тыс. специалистов. До ситуации с Covid-19 в России работало 13 тыс. объектов фитнеса, более трех тысяч из которых относились к мультифункциональным клубам с бассейнами. В отрасли было занято более 760 тыс. специалистов. Годовой объем налоговых отчислений превышал 43 млрд рублей, а оборот отрасли в год составлял 167 млрд рублей.

"Предложенные шаги позволят до конца 2023 года восстановить отрасль, позитивно повлиять на увеличение ВВП и уровень благосостояния и здоровья граждан", - подчеркнула президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Суммарные потери индустрии за март-июль 2020 года оцениваются в 64 млрд рублей. По самым негативным прогнозам, фитнес-отрасль к октябрю может не досчитаться 50% игроков отрасли, а к концу года - до 70%. По предварительным оценкам, в таком случае финансовые потери индустрии превысят 100 млрд рублей, без работы к февралю 2021 года могут остаться около 500 тыс. человек.

По данным за июнь-август, спрос на услуги фитнес-центр упал на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Объем возвратов абонементов достиг почти 30% на общую сумму 20 млрд рублей. До конца года эти цифры могут увеличиться еще на 10%.