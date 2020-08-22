Готовы ли школьники к Всероссийским проверочным работам

В сентябре-октябре в школах пройдут Всероссийские проверочные работы. Российское движение школьников (РДШ) узнало у детей, какие знания остались у них после прошлого учебного года и "удаленки", открывали ли они книги летом, и каких оценок ждут за проверочные работы. Онлайн-тест прошли более 2 300 школьников со всей страны.

Выяснилось, что 61% опрошенных детей все-таки не убирали все, связанное со школой, "с глаз долой". 39% из них читали книги из списка литературы на лето. Еще 9% школьников начали загодя выполнять задания из сборников по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 7% детей использовали свободное время для изучения иностранных языков и чтения текстов на них, а 5% тренировались в решении задачек по физике и математике. 1% опрошенных собирали гербарий (нужен для школьного предмета - "окружающего мира"). Однако оставшиеся 39% школьников признаются, что летом со школьной программой их пути не пересекались.

Чаще всего в качестве напоминания о школе педагоги выдают детям список литературы на лето. 26% опрошенных (то есть практически каждый четвертый) сразу признались, что книги в последний раз видели в школьной библиотеке в прошлом учебном году. Еще 8% смогли одолеть лишь первые 30 страниц классики. 27% школьников прочли от одного до четырех произведений из списка. 12% преодолели отметку в пять книг, а 16% - и вовсе больше 10. Похвастались тем, что осилили весь список литературы 12% респондентов!

Тем не менее треть школьников уверяют, что готовы к Всероссийским проверочным работам, "нужно лишь повторить несколько тем". 44% опрошенных все-таки переживают, что знания прошлого года могли исчезнуть в круговороте ярких летних каникул. Еще 23% грешат на "удаленку" из-за недостаточной готовности к ВПР. 31% школьников честно сообщает, что в преддверии учебного года не уверен в знаниях ни по одному из предметов.

Но по уровню уцелевших знаний лидирует русский язык. 25% детей уверяют, что "не позабыли за лето родную речь". 18% школьников полагают, что на проверочной по математике смогут посчитать высоту треугольника и вычислить дискриминант. 8% опрошенных, видимо, все лето бегали по утрам, ибо не прочь продемонстрировать физическую форму. Еще по 6% респондентов хорошо помнят программу химии, истории, биологии и иностранного языка за прошлый год. А вот воспоминания о силе тяжести смутные: лишь 1% школьников признались, что хорошо помнят пройденные темы по физике.

Но школьники не унывают. Абсолютное большинство детей - около 80% - убеждены, что по русскому языку и математике не получат оценок ниже "5" и "4". В успехе на проверочной по русскому языку уверенности чуть больше, чем в математике. 35% детей ставят целью написать русский язык "на отлично", еще 45% оценивают свои знания на "хорошо", "на троечку" полагают написать 16% школьников, а вот 5% и вовсе боятся не вспомнить орфографию и пунктуацию. По математике на высший балл рассчитывают 22% опрошенных. Еще 54% школьников постараются получить "4". 17% согласны и на "3", а 8% не надеются ни на что.

Справка "РГ"

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация "Российское движение школьников" создана указом Президента РФ 29 октября 2015 года. Сейчас РДШ объединяет свыше 500 000 детей и 19 000 образовательных учреждений из 85 регионов. Реализует 27 федеральных проектов по направлениям: экология, добровольчество, медиа, спорт, дизайн, самоуправление. Три проекта входят в национальный проект "Образование".