Хуснуллин похвалил власти Брянской области за реализацию нацпроектов

Заместитель правительства РФ Марат Хуснуллин вместе с губернатором Брянской области Александром Богомазом посетил город Стародуб и оценил там ход работ по строительству поликлиники и ледового дворца. Ранее вице-премьер провел день в Брянске.

"Хочу сказать, что очень хорошо идет работа по строительству дорог, соцобъектов, неплохо - по вводу жилья, но темпы надо еще ускорить. В целом видно, что действительно много делается. Если все регионы будут так системно работать, у нас значительно быстрее будут реализовываться все наши планы по нацпроектам, и население почувствует реальную пользу, реальные плюсы от того, что мы делаем", - сказал Хуснуллин.

В Стародубе вице-премьер посмотрел сельскую дорогу, которая ведет к крупному агропромышленному комплексу и в ближайшее время будет сдана. И в целом программа по развитию дорог, развития сельских территорий, по его мнению, несомненно дает плюс для развития бизнеса, экономики как Стародубского района, одного из лидеров в сельском хозяйстве, так и в целом в Брянской области и стране.

Поликлинику Хуснуллин оценил как практически готовую, высочайшего качества по соотношению цена-качество. Уже в сентябре поликлиника примет пациентов. Раньше она находилась в старой приспособленной постройке, которой больше ста лет, а теперь переехала в новое здание.

Побывал зампред правительства и на площадке по строительству ледового дворца. Хороший проект, считает он, тоже соотношение цена-качество удовлетворяет, недорогой, быстро строят, в ближайший месяц дворец примет посетителей; увидели ребят, местных молодых хоккеистов, которые придут сюда играть. "Такая системная работа администрации области, администрации района дает действительно хорошие результаты, - отметил Хуснуллин.

В свою очередь Богомаз рассказал о том, какая работа по строительству спортивных объектов еще предстоит.

"Еще не все районы обеспечены. Ледовых дворцов в области шесть, четыре построены за последние пять лет, еще шесть строятся и два из них до конца года будут сданы, а четыре - в первом квартале следующего года. Мы заложили и строим шесть бассейнов, пять сдаем в этом году, один - в начале следующего. Программой, принятой в области, предусмотрено иметь в каждом муниципальном районе, в каждом районном центре бассейн, ледовый дворец, футбольное поле и ФОК. Еще два дворца построены по программе "Газпрома", один ФОК в Почепе и бассейн в Клинцах", - сообщил губернатор.

По его словам, также выравнивается экономика области. В ближайшие пять лет будет решена задача по созданию комфортных условий для жителей, чтобы в каждом районе были созданы условия для развития и образования детей. Чтобы люди могли не только работать и иметь достойную заработную плату, жилье, но и чтобы были условия для спорта и отдыха, подчеркнул он.

Хуснуллин положительно оценил работу властей региона. "Если все регионы России будут работать такими темпами, с такими показателями, у нас все нацпроекты будут двигаться намного быстрее, но самое главное - люди будут жить лучше", - заявил вице-премьер.