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22.08.2020 00:23
Рубрика: Общество

Неутерянная победа

Историки: После Курской битвы фашисты уже не наступали
Текст: Елена Яковлева
Грандиозная битва, которая кончилась настоящей Победой - таков смысл и статус знаменитой Курской битвы, подтвердили участники онлайн-конференции "Память о героях Курской битвы. К 75-летию Великой Победы".

- После Курской битвы все поняли, что Россия - основной игрок во Второй мировой войне, а наши союзники стали догадываться, что "второй фронт" может и не понадобиться, русские и без нас дойдут до Берлина. И это тоже важнейший ее итог, - подчеркнул научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Хотя противник собрал там столько сил, сколько их не было собрано и 22 июня 1941 года, это ему не помогло.

"Советской стороной была явлена большая оперативно-тактическая зрелость, которая вскоре перейдет в стратегическую" - отметил Михаил Мягков. Именно после Курской битвы наши бойцы и командиры в большинстве случаев стали навязывать немцам свои условия боя. А противник отказался от своих больших планов и потерял инициативу. И если после Московской битвы немцы предприняли наступление на юге, а после Сталинградской и последовавшим за нею освобождением Дона, Кавказа и Ростова-на-Дону они нанесли контрудар в районе Харькова, то после Курской битвы им уже приходилось только обороняться.

- Однако историю Курской битвы стали переиначивать сразу после войны, начиная с мемуаров Манштейна "Утерянные победы", - считает главный специалист научного отдела РВИО Никита Буранов.

Фото: Галина Санько/ РИА Новости
Битва машин: кто победил в сражении под Прохоровкой

Настоящая же работа по фальсификации истории битвы началась в 60-х годах XX века, просто эти "труды" тогда не допускали в Советский Союз, подчеркнул он.

Значение Курской битвы продолжает нивелироваться и сегодня. До сих пор летят газетные "утки" (чего стоит статья в Die Welt с предложением снести памятник под Прохоровкой, потому что советская сторона якобы потерпела там поражение!). Российские историки надеются противостоять этому объективностью и основанными на исторических документах аргументами.

Славу Курской битвы как по-настоящему переломного сражения Второй мировой войны очень важно отстоять.

Склонность немцев считать операцию "Цитадель" незначительной, по мнению экспертов, объясняется еще и военным решением немецкого командования, в случае неудачи объявить битву именно таковой. Хотя с немецкой стороны в ней участвовало около 900 тысяч человек.

Но наши танкисты сражались беспримерно, тушили горящие машины в речках или продолжали бой с горящими бензобаками, стараясь довести его до конца. Не менее великолепны были летчики - противник, привыкший к господствующему положению в воздухе, тут удержал его лишь в первый день, а потом под натиском наших штурмовиков, потерял. С Курской битвы началась слава Кожедуба, до этого бывшего только инструктором. А разведчики и контр-разведчики с их эффективными радиоиграми? А полководцы - Рокоссовский с Ватутиным, с которых был первый спрос за исход сражения?

Сейчас силами РВИО в районе Курского выступа установлено 8 памятников, исключительно на местах, где находили останки советских солдат. И каждый год поисковики - в основном, молодые ребята - находят и предают земле от нескольких десятков до сотни погибших бойцов.

Фото: Юрий Кавер/РИА Новости
Михаил Мягков: Предложение снести памятник под Прохоровкой - кощунство

Около 780 тысяч человек ежегодно посещают знаменитый музей "Прохоровское поле", уточнила Оксана Мишкина, директор этого военно-исторического музея-заповедника, открытого к 50-летию Победы. В музее можно узнать историю создания танка как боевой машины, побывать на танкодроме. Здесь принимают присягу на верность Родине, посвящают в первоклассники, вручают паспорта. Но ядро экспозиции, по словам его директора, все-таки составляют подлинные истории людей.

Отвечая на вопрос читателей, нет ли у кого идеи сделать Курскую битву темой отечественной компьютерной игры, эксперты РВИО ответили, что такие идеи у них есть. И опыт тоже: РВИО участвовало в разработке игры "Илья Муромец" - она не о былинном богатыре, а о самолете-бомбардировщике, созданном Сикорским.

Может быть, знаменитый капитан Романовский со взводом "курских панфиловцев" тоже может стать героем такой игры? Правда, герои игр всегда побеждают и остаются живыми, А капитан Романовский погиб. Тесен жанр компьютерной игры для столь большого исторического события, как Курская битва.

Общество История Вторая мировая война

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