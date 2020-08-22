Кириенко заявил о победе российской медицины над коронавирусом

Российские врачи превзошли иностранных медиков при пандемии коронавируса. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на молодежном форуме "Территория смыслов".

"В этой, надеюсь, завершающейся эпидемии коронавируса Россия победила с точки зрения количества спасенных жизней", - приводит его слова ТАСС. Раньше, по словам Кириенко, к российской медицине было отношение скептическое, считалось, что "в Европе медицина, в Америке медицина". Но пандемия коронавируса стала вызовом для всего мира, с которым Россия справилась гораздо лучше. Именно Россия показала морально-нравственный пример, поставив перед собой ключевую цель - спасение жизни людей, отметил Кириенко.

Выступление первого заместителя руководителя кремлевской администрации проходило в рамках смены "Служение Отечеству", которая началась 19 августа. В это время в форуме принимают участвуют сотрудники МВД, ФСО, Росгвардии, ФТС, МЧС, Минобороны, ФСИН, Генпрокуратуры и Следственного комитета.

Кириенко пообещал участникам форума, что смена для силовиков будет теперь постоянно проводиться в рамках форума "Территория смыслов". "Государственная служба - от слова служение и для гражданских служащих в том числе, но для людей, которые посвятили свою жизнь охране правопорядка, охране страны, для людей, которые с гордостью носят погоны офицеров, это особая ответственность и особая честь. Поэтому мы считаем, что такой поток "Служение Отечеству" должен быть постоянным", - рассказал он.

По словам Кириенко, в рамках форума будет происходить отбор людей, которые в дальнейшем будут принимать участие в круглогодичной академии обучения. Программа отбора и развития будет завершаться в Высшей школе госуправления РАНХиГС.

В ходе разговора с участниками Кириенко отметил, что служение Отечеству - это "вопрос ценностного выбора".

"В жизни всегда возникают случаи, когда решение нужно принимать на основе внутренних ценностей. И если ты выбираешь решение в пользу интересов страны и народа, то это и есть служение Отечеству. Вы сегодня делаете первые шаги", - подчеркнул он.