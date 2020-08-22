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22.08.2020 22:02
Рубрика: Власть

Кириенко заявил о победе российской медицины над коронавирусом

Текст: Айсель Герейханова
Российские врачи превзошли иностранных медиков при пандемии коронавируса. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на молодежном форуме "Территория смыслов".
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

"В этой, надеюсь, завершающейся эпидемии коронавируса Россия победила с точки зрения количества спасенных жизней", - приводит его слова ТАСС. Раньше, по словам Кириенко, к российской медицине было отношение скептическое, считалось, что "в Европе медицина, в Америке медицина". Но пандемия коронавируса стала вызовом для всего мира, с которым Россия справилась гораздо лучше. Именно Россия показала морально-нравственный пример, поставив перед собой ключевую цель - спасение жизни людей, отметил Кириенко.

Фото: Константин Завражин/РГ
Кириенко заявил о моральном лидерстве России в условиях пандемии

Выступление первого заместителя руководителя кремлевской администрации проходило в рамках смены "Служение Отечеству", которая началась 19 августа. В это время в форуме принимают участвуют сотрудники МВД, ФСО, Росгвардии, ФТС, МЧС, Минобороны, ФСИН, Генпрокуратуры и Следственного комитета.

Кириенко пообещал участникам форума, что смена для силовиков будет теперь постоянно проводиться в рамках форума "Территория смыслов". "Государственная служба - от слова служение и для гражданских служащих в том числе, но для людей, которые посвятили свою жизнь охране правопорядка, охране страны, для людей, которые с гордостью носят погоны офицеров, это особая ответственность и особая честь. Поэтому мы считаем, что такой поток "Служение Отечеству" должен быть постоянным", - рассказал он.

По словам Кириенко, в рамках форума будет происходить отбор людей, которые в дальнейшем будут принимать участие в круглогодичной академии обучения. Программа отбора и развития будет завершаться в Высшей школе госуправления РАНХиГС.

В ходе разговора с участниками Кириенко отметил, что служение Отечеству - это "вопрос ценностного выбора".

"В жизни всегда возникают случаи, когда решение нужно принимать на основе внутренних ценностей. И если ты выбираешь решение в пользу интересов страны и народа, то это и есть служение Отечеству. Вы сегодня делаете первые шаги", - подчеркнул он.

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