Лавров раскритиковал США за агитацию против сотрудничества с Россией

Американские власти открыто призывают европейских коллег не развивать сотрудничество с Россией в экономической сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

По словам министра, американцы, в принципе, не очень стесняются, когда им нужно продвигать свои экономические интересы. При этом уже давно отброшены дипломатические тонкости, полунамеки, полутона. Так, госсекретарь США Майк Помпео в поездке в Европу активно агитировал против того, чтобы европейские страны, включая те, которые он посещал, развивали торгово-экономическое взаимовыгодное сотрудничество с Россией.

"Например, в Чехии настаивал прямым текстом на том, что все планы по дальнейшему развитию ядерной энергетики Чешской Республики должны ориентироваться на США, а не Россию", - заключил министр.