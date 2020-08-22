Лесные пожары посеяли хаос в Калифорнии

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал лесные пожары смертельным моментом и в порыве эмоций призвал жителей найти убежище в других, более безопасных районах. Лесные пожары, возникшие в результате почти 12 тысяч ударов молнии по сухой местности за последние три дня, продолжают сеять хаос в разогретом от жары самом густонаселенном и богатом американском штате. При этом, отмечает National Public Radio, как власти, так и рядовые жители, почти не видят выхода из тупика.

Губернатор взывает о помощи

Сотни лесных пожаров в Центральной и Северной Калифорнии, в результате которых уже погибло не менее шести человек, увеличились в размере более чем вдвое в пятницу, став одними из крупнейших в истории штата. Калифорния в результате пожаров уже потеряла территорию, превышающую по размерам американский штат Род-Айленд, огнем уничтожено более 500 домов и других построек. Помимо погибших, пострадали 43 пожарных и мирных жителя, сообщает Reuters.

"Всего день назад я объявил, что мы изо всех сил пытаемся удовлетворить потребности в тушении около 376 пожаров в этом штате. В пятницу это число возросло до 560", - заявил губернатор Ньюсом на пресс-конференции, тем самым фактически признав неспособность местных властей самостоятельно справиться с бушующим огнем. Поскольку республиканский Белый дом пока не спешит прийти на помощь контролируемой демократами Калифорнии, губернатор обратился за помощью к властям других штатов. "Мы здесь с распростертыми ладонями, а со не сжатыми кулаками", - сказал Ньюсом о попытках убедить администрацию Трампа прийти на помощь "40 миллионам американцев, которые живут в великом штате Калифорния". Ньюсом выразил благодарность коллегам-губернаторам штатов от Техаса до Вашингтона, которые прислали оборудование для борьбы с пожаром. Губернатор Калифорнии также сообщил, что исключает подкрепления из Канады и даже Австралии.

Калифорния лишилась виноделен

Во время пресс-конференции губернатор обратил внимание на два пожара, которые вспыхнули в Северной Калифорнии и входят в десятку крупнейших в зарегистрированной истории штата: один из них уничтожил посадки на 88 тысячах гектаров в пяти знаменитых на весь мир винодельческих округах к северу и востоку от Сан-Франциско и стал причиной гибели четырех человек. Другой пожар выжег почти 90 тысяч гектаров леса и угодий к востоку от Сан-Хосе. Это седьмой по величине зарегистрированный лесной пожар в штате, при этом только 10% возгораний были локализованы к вечеру пятницы. Бригадир коммунального предприятия скончался в среду при исполнении служебных обязанностей, помогая ликвидировать опасность поражения электрическим током для спасателей при этом пожаре. Ранее в тот же день пилот пожарного вертолета погиб в результате крушения в округе Фресно.

Штат Калифорния в последние несколько недель пострадал от сильнейшей за почти два десятилетия засухи. Тысячи ударов молний вызвали пламя по землям, оставшимся иссушенным недавней волной тепла. Около 175 тысяч жителей штата было приказано покинуть свои дома. В Санта-Крус, городе с населением около 65 тысяч человек, расположенном на центральном побережье Калифорнии, власти рекомендовали местным жителям подготовить "тревожные чемонданчики" на случай немедленной эвакуации. Только с помощью бульдозеров и техники был сооружен земляной вал на пути огня, который удалось остановить в полутора километрах от многотысячного кампуса Калифорнийского университета в Санта-Крусе. На видеозаписи, размещенной в социальных сетях, были видны гигантские обугленные деревья красного цвета, возраст которых превышает 2000 лет. Они остались практически целыми и невредимыми, возвышаясь над сгоревшими руинами зданий в парке штата Редвудс и вокруг него. По данным калифорнийской пожарной службы CalFire, уже в ближайшее воскресенье в штате ожидается еще больше молний. "Мы все еще не укомплектованы кадрами для пожара такого масштаба", - сказал Дэниел Поттер, представитель CalFire, подразумевая пожар в Санта-Крус, где бригады работают по 72 часа в сутки, чтобы спасти дома в таких городах, как Бен-Ломонд.

В Сан-Франциско нечем дышать

Тем временем медики и эксперты забили тревогу из-за резкого ухудшения экологической ситуации: шлейфы дыма и пепла, растянувшиеся на десятки километров в пригородах Сан-Франциско ухудшили качество воздуха зон пожаров, усугубляя страдания и риск для здоровья жителей, вынужденных срываться со своим мест, или тех, кто не может уехать из-за отсутствия средств и вынужден находиться в душных домах без кондиционеров. Медицинские эксперты предупредили, что пандемия коронавируса значительно усилила опасность для здоровья, создаваемую задымлением воздуха и сильной жарой, особенно для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями органов дыхания, в первую очередь астмой. В четверг и пятницу международные эксперты определили Сан-Франциско в качестве самого загрязненного города в мире на основе анализа примесей воздуха, которые содержали опасную концентрацию вредных для человека химических веществ, провоцирующих онкологические заболевания.