Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные земли

Власти Лихтенштейна направили жалобу в ЕСПЧ с требованием вернуть земли, конфискованные Чехией в конце Второй мировой войны, пишет Financial Times.

Между двумя странами существуют разногласия по вопросу конфискации имущества рода Лихтенштейн, прежде всего в Моравии. На основании декретов Бенеша князья Лихтенштейн объявлялись коллаборантами нацистского режима.

По словам главы МИД Лихтенштейна Катрин Эггенбергер, для княжества незаконное применение чехословацких указов и последствия остаются нерешенным вопросом. "Конфискация без компенсации неприемлема", - подчеркнула она.

Со своей стороны, заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек указал, что дело не должно направляться в ЕСПЧ, так как суд не рассматривает вопросы, возникшие до принятия Европейской конвенции по правам человека.

Лихтенштейн оспаривает суверенитет Чехии над территорией свыше двух тысяч квадратных километров, что более чем в десять раз превышает нынешнюю территорию княжества. Эти земли в том числе включают барочную резиденцию Вальтице и неоготический замок Леднице, внесенные в список культурного наследия ЮНЕСКО.