Лукашенко поручил без предупреждения отвечать на нарушение госграниц

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал распоряжение военным без предупреждения отвечать на нарушение госграниц. "Мы их предупредили. Если они нарушают государственную границу, мы реагируем без предупреждения", - поставил задачу министру обороны Беларуси Виктору Хренину Верховный главнокомандующий страны во время посещения в субботу военного полигона 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады под Гродно. Он дал Западному оперативному командованию поручение взять на "жесточайший контроль" передвижение военных подразделений стран-соседей НАТО у белорусских границ.

Позже днем Александр Лукашенко во время совещания в Гродно с депутатами областного Совета заявил, что военные защитят Беларусь от внешних угроз, а задача местной власти заключается в стабилизации ситуации внутри страны, сообщает БЕЛТА. Президент Беларуси проинформировал участников встреч, что к белорусской границе подтягиваются натовские войска, а в 15-20 минутах подлета к ней уже находятся самолеты F-16. "Мы это понимали в прошлом году, когда они объявили учения, но коронавирус их немножечко притормозил. А сейчас, когда ситуация у нас, с их точки зрения, неспокойная внутри, они перешли к активным действиям. Все войска развернуты - мы это видим и понимаем", - сказал Александр Лукашенко, уточнив, что в этой связи он был вынужден отдать приказ о приведении армии в полную боевую готовность.

Александр Лукашенко также поручил государственному пограничному комитету усилить охрану по периметру белорусских госграниц с тем, чтобы, по его словам, ни один боевик, ни один провокатор, ни один патрон не попал на территорию республики.

Между тем

Польша не собирается нарушать территориальную целостность Беларуси, заявил в субботу Польскому агентству печати глава кабинета президента республики Кшиштоф Щерский. По его словам, которого цитирует ТАСС, в соответствии с заявлениями председателей Вишеградской группы (Венгрии, Польши, Словакии и Чехии), Варшава призывает все государства не ущемлять суверенитет Беларуси ни в какой форме.