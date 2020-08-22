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22.08.2020 21:41
Рубрика: В мире

Лукашенко поручил без предупреждения отвечать на нарушение госграниц

Текст: Андрей Васильев

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал распоряжение военным без предупреждения отвечать на нарушение госграниц. "Мы их предупредили. Если они нарушают государственную границу, мы реагируем без предупреждения", - поставил задачу министру обороны Беларуси Виктору Хренину Верховный главнокомандующий страны во время посещения в субботу военного полигона 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады под Гродно. Он дал Западному оперативному командованию поручение взять на "жесточайший контроль" передвижение военных подразделений стран-соседей НАТО у белорусских границ.

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Позже днем Александр Лукашенко во время совещания в Гродно с депутатами областного Совета заявил, что военные защитят Беларусь от внешних угроз, а задача местной власти заключается в стабилизации ситуации внутри страны, сообщает БЕЛТА. Президент Беларуси проинформировал участников встреч, что к белорусской границе подтягиваются натовские войска, а в 15-20 минутах подлета к ней уже находятся самолеты F-16. "Мы это понимали в прошлом году, когда они объявили учения, но коронавирус их немножечко притормозил. А сейчас, когда ситуация у нас, с их точки зрения, неспокойная внутри, они перешли к активным действиям. Все войска развернуты - мы это видим и понимаем", - сказал Александр Лукашенко, уточнив, что в этой связи он был вынужден отдать приказ о приведении армии в полную боевую готовность.

Александр Лукашенко также поручил государственному пограничному комитету усилить охрану по периметру белорусских госграниц с тем, чтобы, по его словам, ни один боевик, ни один провокатор, ни один патрон не попал на территорию республики.

Между тем

Польша не собирается нарушать территориальную целостность Беларуси, заявил в субботу Польскому агентству печати глава кабинета президента республики Кшиштоф Щерский. По его словам, которого цитирует ТАСС, в соответствии с заявлениями председателей Вишеградской группы (Венгрии, Польши, Словакии и Чехии), Варшава призывает все государства не ущемлять суверенитет Беларуси ни в какой форме.

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