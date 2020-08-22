Лукашенко поручил пограничникам усилить охрану по периметру госграниц

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил государственному пограничному комитету усилить охрану по периметру белорусских госграниц с тем, чтобы, по его словам, ни один боевик, ни один провокатор, ни один патрон не попал на территорию республики. Это заявление он озвучил на многотысячном митинге в Гродно, сообщает БЕЛТА.

Митинг прошел на площади Ленина под лозунгом "Не дадим развалить страну!", его участники высказывали слова поддержки главе государства и действующей властью, выступали за мир и созидание. Они скандировали, что "никому не отдадут Беларусь".

Белорусский президент отметил то, что есть много желающих отобрать территорию Беларуси, особенно ее западную часть. В этой связи он дал западному оперативному командованию поручение взять на "жесточайший контроль" передвижение военных подразделений стран - соседей НАТО у границ.

Александр Лукашенко вышел на сцену митинга в Гродно под шквал аплодисментов присутствующих, в своем выступлении вспомнив, что свою первую предвыборную кампанию на пост президента в 1994 году начинал "с этого прекрасного региона, этого прекрасного города". "Когда я подходил к этой площади сегодня, мне многие говорили, что в Гродно какая-то ситуация не та. Я говорил: "Неправда, не может быть, чтобы там так перевернулись люди". И увидев эту огромную многотысячную массу людей, я понял, что гродненская земля - это наша земля", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Ранее во время посещения в субботу военного полигона 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады под Гродно, белорусский президент дал распоряжения министру обороны и командующему западным оперативным командованием предпринять все усилия, чтобы в приоритетном порядке "обеспечить защиту западной жемчужины Беларуси с центром в Гродно", при этом принимая "самые жесткие меры" по защите территориальной целостности страны.