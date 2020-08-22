Лукашенко: Против Беларуси используют сценарий цветных революций

Против Беларуси используют сценарий цветных революций с "возбуждением внутриполитической ситуации в стране". Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения в субботу военного полигона 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады под Гродно, сообщает БЕЛТА.

По словам главы Беларуси, особенность нынешнего сценария, навязываемого определенными силам, состоит в активном подключении "внешнего фактора". "Обычно они раскручивают (ситуацию) внутри, свергают действующую власть. Но поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется, подключили внешний фактор", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент Беларуси дал распоряжения министру обороны и командующему Западным оперативным командованием предпринять все усилия, чтобы в приоритетном порядке "обеспечить защиту западной жемчужины Беларуси с центром в Гродно", при этом принимая "самые жесткие меры" по защите территориальной целостности страны.