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22.08.2020 11:27
Рубрика: В мире

Лукашенко: Против Беларуси используют сценарий цветных революций

Текст: Андрей Васильев

Против Беларуси используют сценарий цветных революций с "возбуждением внутриполитической ситуации в стране". Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения в субботу военного полигона 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады под Гродно, сообщает БЕЛТА.

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По словам главы Беларуси, особенность нынешнего сценария, навязываемого определенными силам, состоит в активном подключении "внешнего фактора". "Обычно они раскручивают (ситуацию) внутри, свергают действующую власть. Но поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется, подключили внешний фактор", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент Беларуси дал распоряжения министру обороны и командующему Западным оперативным командованием предпринять все усилия, чтобы в приоритетном порядке "обеспечить защиту западной жемчужины Беларуси с центром в Гродно", при этом принимая "самые жесткие меры" по защите территориальной целостности страны.

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