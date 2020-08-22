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22.08.2020 16:39
Рубрика: В мире

Лукашенко распорядился закрыть бастующие предприятия с понедельника

Текст: Андрей Васильев

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал понять, что с понедельника в республике будут крайне жестко пресекаться попытки давления и угрозы в адрес работников различных сфер со стороны противников власти. Это заявление он озвучил на многотысячном митинге в Гродно, который прошел на площади Ленина под лозунгом "Не дадим развалить страну!", его участники высказывали слова поддержки за действующую власть, мир и созидание. Они скандировали, что "никому не отдадут Беларусь", сообщает БЕЛТА.

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Лукашенко сказал, что "дал субботу и воскресенье на раздумье" этим силам. "С понедельника пусть не обижаются. Власть должна быть властью", - заявил белорусский лидер, дав понять, что с 24 августа в стране могут быть закрыты бастующие предприятия. По его словам, главы местных органов власти Беларуси не должны убеждать работать такие организации. "Страна переживет. Но если предприятие не работает - с понедельника замок на ворота, остановим. Люди остынут - разберемся, кого потом пригласить на это предприятие", - заявил президент Беларуси.

Лукашенко отметил, что в стране, в центре и на местах стали возникать отдельные центры противостояния власти до тех пор, пока прокуратура не возбудила уголовное дело в их отношении. "Как только возбудили, половина или больше там разбежались, а эти спрятались под плинтус. Мы их вытащим всех", - дал обещание гражданам страны Александр Лукашенко. Он также поручил силовым структурам по Гродненской области в течение субботы и воскресенья обеспечить порядок на улицах Гродно и других городов области. "Как бы кому-то не нравилось, надо аккуратно (не толпами) выявить всех подстрекателей и провокаторов. У нас есть все их списки. Надо выявить", - заявил белорусский президент.

По словам Лукашенко, средства массовой информации стали частью гибридной войны, развязанной против Беларуси. "Все сконцентрировано на СМИ. Начали давить, травить семьи. Начали запугивать детей, госслужащих, военных, журналистов. Это ненормально и будет пресекаться самым жестким образом", - заявил президент Беларуси.

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Лукашенко подчеркнул важность того, чтобы вернуть жителям Беларуси, которые устали от "подбрасывания головешек", право на спокойную жизнь. "Дорогие друзья, люди устали. Мы привыкли жить в спокойной, тихой, толерантной стране. И в Минске, и у вас, и в других городах. Люди увидели, что нам подбрасывают головешки. Люди устали, они просят спокойной жизни. И мы должны им эту жизнь предоставить", - заключил президент Беларуси.

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