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22.08.2020 17:37
Рубрика: В мире

Лукашенко сменил губернатора Гродненской области

Текст: Андрей Васильев

Президент Беларуси Александр Лукашенко сменил губернатора Гродненской области, назначив на этот пост Владимира Караника, ранее руководившего работой министерства здравоохранения республики. Президент сам представил нового главу области на провластном митинге в Гродно, который прошел на площади Ленина под лозунгом "Не дадим развалить страну!". Об этом сообщает БЕЛТА.

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Лукашенко уточнил, что за назначение 47-летнего Караника единогласно высказались депутаты областного совета, которых глава государства поблагодарил за подобную дружную поддержку предложенной им кандидатуры.

"Владимир Степанович, вы первый за четверть века губернатор, которого приняли на площади. С вас многое причитается, - сказал белорусский президент. - Вы должны помочь гродненцам. Главная наша забота - люди. Поэтому новый губернатор должен сделать все, чтобы на Гродненщине люди не болели, в том числе этой болезнью (коронавирусом)".

Караник со своей стороны заявил, что намерен сделать Гродненскую область комфортной для жизни и обеспечить ее динамичное развитие.

Лукашенко также поручил силовым структурам по Гродненской области в течение субботы и воскресенья обеспечить порядок на улицах Гродно и других городов региона. "Как бы кому-то не нравилось, надо аккуратно (не толпами) выявить всех подстрекателей и провокаторов. У нас есть все их списки", - заявил белорусский президент.

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Караник считается главным специалистом по раковым заболеваниям в Беларуси, он восемь лет до избрания руководителем министерства здравоохранения страны возглавлял Минский городской клинический онкологический диспансер. Несколько дней назад он выступил с открытым письмом к общественности, в котором отметил слаженные действия медицинских работников во время акций в Минске и других белорусских городах.

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