Президент Беларуси Александр Лукашенко сменил губернатора Гродненской области, назначив на этот пост Владимира Караника, ранее руководившего работой министерства здравоохранения республики. Президент сам представил нового главу области на провластном митинге в Гродно, который прошел на площади Ленина под лозунгом "Не дадим развалить страну!". Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко уточнил, что за назначение 47-летнего Караника единогласно высказались депутаты областного совета, которых глава государства поблагодарил за подобную дружную поддержку предложенной им кандидатуры.

"Владимир Степанович, вы первый за четверть века губернатор, которого приняли на площади. С вас многое причитается, - сказал белорусский президент. - Вы должны помочь гродненцам. Главная наша забота - люди. Поэтому новый губернатор должен сделать все, чтобы на Гродненщине люди не болели, в том числе этой болезнью (коронавирусом)".

Караник со своей стороны заявил, что намерен сделать Гродненскую область комфортной для жизни и обеспечить ее динамичное развитие.

Лукашенко также поручил силовым структурам по Гродненской области в течение субботы и воскресенья обеспечить порядок на улицах Гродно и других городов региона. "Как бы кому-то не нравилось, надо аккуратно (не толпами) выявить всех подстрекателей и провокаторов. У нас есть все их списки", - заявил белорусский президент.

Караник считается главным специалистом по раковым заболеваниям в Беларуси, он восемь лет до избрания руководителем министерства здравоохранения страны возглавлял Минский городской клинический онкологический диспансер. Несколько дней назад он выступил с открытым письмом к общественности, в котором отметил слаженные действия медицинских работников во время акций в Минске и других белорусских городах.