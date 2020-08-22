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22.08.2020 10:01
Рубрика: В мире

МИД Германии предупредил об опасности поездок в Брюссель

Текст: Александр Саможнев

МИД Германии распространил предупреждение о поездках в Брюссель и провинцию Антверпен в Бельгии в связи с высоким уровнем заражения коронавирусом. С учетом этой ситуации планируется также перенести в Берлин неформальную встречу министров обороны Евросоюза, сообщает портал Spiegel online.

Фото: РИА Новости
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По данным МИД, за последние семь дней на 100 тысяч жителей там приходилось более 50 новых случаев инфицирования. По классификации это означает, что лица, посетившие Брюссель, в обязательном порядке должны пройти тест на коронавирус, а до этого будут находиться на карантине.

До сих пор, по оценкам немецкой стороны, наиболее опасной с эпидемиологической точки зрения считалась провинция Антверпен, теперь в список предупреждения попал и Брюссель, который называют столицей ЕС. В этой связи город привлекает множество туристов. На данный момент Европарламент находится на летних каникулах. Первая пленарная сессия должна состояться в середине сентября в Страсбурге.

На следующей неделе в Брюсселе запланирована неформальная встреча министров обороны и иностранных дел ЕС. Однако в связи с тем, что Германия председательствует в Совете ЕС, федеральное правительство направило участникам приглашение в Берлин. Следующая министерская встреча в бельгийской столице пройдет 21 и 22 сентября.

Кроме того, на следующей неделе должен состояться внеочередной саммит ЕС. Канцлеру Ангеле Меркель придется ехать в Брюссель, если мероприятие не пройдет в формате видеоконференции.

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