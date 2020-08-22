МИД Германии предупредил об опасности поездок в Брюссель

МИД Германии распространил предупреждение о поездках в Брюссель и провинцию Антверпен в Бельгии в связи с высоким уровнем заражения коронавирусом. С учетом этой ситуации планируется также перенести в Берлин неформальную встречу министров обороны Евросоюза, сообщает портал Spiegel online.

По данным МИД, за последние семь дней на 100 тысяч жителей там приходилось более 50 новых случаев инфицирования. По классификации это означает, что лица, посетившие Брюссель, в обязательном порядке должны пройти тест на коронавирус, а до этого будут находиться на карантине.

До сих пор, по оценкам немецкой стороны, наиболее опасной с эпидемиологической точки зрения считалась провинция Антверпен, теперь в список предупреждения попал и Брюссель, который называют столицей ЕС. В этой связи город привлекает множество туристов. На данный момент Европарламент находится на летних каникулах. Первая пленарная сессия должна состояться в середине сентября в Страсбурге.

На следующей неделе в Брюсселе запланирована неформальная встреча министров обороны и иностранных дел ЕС. Однако в связи с тем, что Германия председательствует в Совете ЕС, федеральное правительство направило участникам приглашение в Берлин. Следующая министерская встреча в бельгийской столице пройдет 21 и 22 сентября.

Кроме того, на следующей неделе должен состояться внеочередной саммит ЕС. Канцлеру Ангеле Меркель придется ехать в Брюссель, если мероприятие не пройдет в формате видеоконференции.